Son Dakika Haberleri: M3 para arzı yüzde 1,19 arttı
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M3 para arzı yüzde 1,19 arttı

1 saat önce

TCMB verilerine göre, 12 Temmuz'da M3 para arzı yüzde 1,19 artışla 2 trilyon 248 milyar liraya yükseldi.

M3 para arzı yüzde 1,19 arttı, System.String[]
TCMB verilerine göre, 12 Temmuz'da M3 para arzı yüzde 1,19 artışla 2 trilyon 248 milyar liraya yükseldi
TCMB, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:22 
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