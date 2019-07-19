M3 para arzı yüzde 1,19 arttı
1 saat önce
TCMB verilerine göre, 12 Temmuz'da M3 para arzı yüzde 1,19 artışla 2 trilyon 248 milyar liraya yükseldi.
TCMB
verilerine göre, 12 Temmuz'da M3 para arzı yüzde 1,19 artışla 2 trilyon 248 milyar liraya yükseldi
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:22
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı Türkiye'nin yurtdışı varlıkları arttı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı ABD'de Türkiye'ye yaptırım uygulanması için karar tasarısı hazırlandığı iddia edildi