"M4 güzergahında zaman zaman sıkıntılar olsa da iş fena gitmedi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "M4 yolu dediğimiz güzergahta zaman zaman bazı sıkıntılar olsa da iş fena gitmedi. 200 bin civarında İdlibli geri döndü. Hepsinden öte özellikle de kuzeyde briket konutlar yapıyoruz. Hedefimiz ilk etapta 20 bin planlamıştık ama belki 50 bine çıkartacağız. Bu konuda yani 50 bini yakalarsak bu İdlibliye bir rahatlama verecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Haber canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede F-35 ve S-400 bağlamında bir görüşmenin gündeme gelmediğini belirterek, "Çalışma grupları oluşturduk. Şu anda Trump ile bu akşam yaptığımız görüşmede de bunları oluşturduk. Dışişleri Bakanımız, Savunma Bakanımız, İstihbarat ve bunun yanında özel danışmanlarımız bu çalışmayı yapacaklar" dedi.

İdlib ile ilgili son gelişmelere ilişkin bilgi veren Erdoğan, "Şu an itibariyle bu M4 yolu dediğimiz bu güzergahta zaman zaman bazı sıkıntılar olsa da iş fena gitmedi. Şu an itibariyle de gidiyor. 200 bin civarında İdlibli geri döndü. Hepsinden öte özellikle de kuzeyde bizim briket evler yapıyoruz, briket konutlar. Şu anda bu konutlarda AFAD, Kızılay ve bunun yanında STK'larımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Hedefimiz ilk etapta 20 bin planlamıştık ama belki 50 bine çıkartacağız. Bu konuda yani 50 bini yakalarsak bu İdlibliye bir rahatlama verecek" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonrası George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolara ilişkin de bir değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "George Floyd'un Amerika'da insanlık dışı bir müdahale sonucu hayatını kaybetmesi üzüntü verici bir olaydır. Bunları Trump'a söyledim. Vicdan sahibi hiçbir insanın kabul edebileceği bir durum değil. Orada polisin adeta gırtlağına basarak ona 'nefes alamıyorum' çığlıklarını attırtan olay sıradan bir olay değil. Maalesef günümüzde bu ırkçı yaklaşımın bazen siyahilere bazen mültecilere yönelik uygulandığını görüyoruz. Biz Müslüman olarak ırk, din, renk, dil ya da inanç ayrımı yapmaksızın tüm insanlığın haklarını korumak için mücadele vermeye devam edeceğiz. ABD'de ve bazı Avrupa ülkelerinde siyahilere ve mültecilere karşı olan tavır herkesin malumudur. Sayın Obama ile bizim çok iyi günlerimiz oldu ama Obama bir siyahi olarak 8 yıllık başkanlığı döneminde acaba Amerika'daki siyahilere dönük ne gibi adımlar attı. Bu kültürel birikim ve insana bakış ile ilgili olan konudaki tavırlar çok çok önemli. Bu gelişmeleri gördüğümüz zaman bunlarda vicdan yok bu nasıl bir tavırdır nasıl insanlara bu şekilde yaklaşılır. George Floyd'un öldürülmesi üzerine Amerika'daki protestoların büyümesi ve farklı ülkelere yayılması bu ırkçılık karşıtı protestolar ile meydana gelmiştir ve bu şekilde de devam ediyor" dedi.

(İHA)