M4 Karayoolunda ilk Türk ve Rus ortak devriyesi gerçekleştirildi - Son Dakika

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M4 Karayoolunda ilk Türk ve Rus ortak devriyesi gerçekleştirildi
6 saat önce
M4 Karayoolunda ilk Türk ve Rus ortak devriyesi gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:45 Kaynak: İHA
M4 Karayoolunda ilk Türk ve Rus ortak devriyesi gerçekleştirildi
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