M4 Karayoolunda ilk Türk ve Rus ortak devriyesi gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa M4 Karayoolunda ilk Türk ve Rus ortak devriyesi gerçekleştirildi - Son Dakika

M4 Karayoolunda ilk Türk ve Rus ortak devriyesi gerçekleştirildi

6 saat önce

M4 Karayoolunda ilk Türk ve Rus ortak devriyesi gerçekleştirildi.

M4 Karayoolunda ilk Türk ve Rus ortak devriyesi gerçekleştirildi

M4 Karayoolunda ilk Türk ve Rus ortak devriyesi gerçekleştirildi

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:45 Kaynak: İHA
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