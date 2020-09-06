M60T ve Leopard 2A4 tanklarının kabiliyeti yeni sistemlerin eklenmesi ile artıyor - Son Dakika

M60T ve Leopard 2A4 tanklarının kabiliyeti yeni sistemlerin eklenmesi ile artıyor
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından M60T ve Leopard 2A4 tanklarının geliştirilme ve yeni teknolojilerle birleştirilme çalışmalarını içeren görüntüleri paylaştı.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından M60T ve Leopard 2A4 tanklarının geliştirilme ve yeni teknolojilerle birleştirilme çalışmalarını içeren görüntüleri paylaştı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki M60T ve Leopard 2A4 ana muharebe tanklarının geliştirilme ve günün koşullarına uygun teknolojilerle birleştirilmesi çalışmalarına ilişkin Savunma Sanayii Başkanı Demir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda tankların geliştirilme aşamaları, yeni sistemlerin eklenmesi ve kabiliyetlerinin artırılmasına dair anlar yer aldı. Demir, Twitter üzerinden yaptığı paylaşıma, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki #M60T ve #Leopard 2A4 ana muharebe tanklarımızın günümüzün modern muharebe koşullarına uygun olarak yeteneklerini artırma çalışmalarımız sürüyor" notunu düştü.
(Bayram Türüdü/İHA)
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