Ma, orta yaşlarındaki bir kadın ile arkadaşlık kuran bir grup gencin başlarına gelen olayları konu ediyor. Ohio’da yaşayan Sue Ann, kendi dünyasında yaşayan, orta yaşlardaki yalnız bir kadındır. Bir gün kasabaya yakın zamanda taşınmış olan Maggie adında bir kız ve onun arkadaşları ile tanışır. Aileleri ile birlikte yaşayan gençler, üzerlerindeki baskıdan fazlasıyla bunalmıştır. Tam da bu sırada evinde büyük bir parti düzenleyen Sue, gençlerin de aralarına katılmasını ister. Bu davet Maggie ve arkadaşları için kaçırılmayacak bir fırsattır. Gençler, başlarına geleceklerden bîhaber, partide Sue ile birlikte gönüllerince eğlenir. Sue ile tanıştıkları için kendilerini şanslı hisseden gençler, bir süre sonra tuhaf şeyler yaşamaya başlarlar. Sue’nun gösterdiği yakınlık bir süre sonra takıntılı bir hal almaya başlayınca, gençler kendilerini büyük bir girdabın içerisinde bulur. Yönetmen:
Tate TaylorSenaryo:
Scotty LandesOyuncular: Octavia Spencer
, Allison Janney
, Luke Evans, Missi Pyle
, Juliette Lewis, McKaley Miller
, Corey Fogelmanis, Diana Silvers, Dominic Burgess, Gianni Paolo, Dante
Brown, Victor Turpin, Kyanna Simone Simpson, Tanyell Waivers, Skyler Joy, Heather Marie Pate, Nicole Carpenter, Calvin Williams
, Andrew Matthew Welch
, Katira Banks, Emma Frances Burge, Creek Wilson, Lamar Lott, Elijah Bray, Margaret Fegan, Ashley Brasel, Denise Nall, Victoria Green, Grayson AldermanFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
MaYapımcı Firma:
Blumhouse ProductionsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
31.05.2019Ma Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.