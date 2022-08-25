Ma-on Tayfunu Çin'de karaya ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Ma-on Tayfunu Çin'de karaya ulaştı

25.08.2022 12:31

- Ma-on Tayfunu Çin'de karaya ulaştı Ma-on Tayfunu, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Maoming kentinde karaya çıktı.

- Ma-on Tayfunu Çin'de karaya ulaştı

GUANGDONG - Ma-on Tayfunu, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Maoming kentinde karaya çıktı. Ağaçlar devrilirken, deniz, hava ve demiryolu ulaşımı aksadı.

Çin Ulusal Hava Durumu Merkezi, ülkenin güneyinde yer alan Guangdong eyaletini vurması beklenen Ma-on Tayfununun yerel saatle 10.30 sıralarında Maoming kentinde karaya ulaştığını bildirdi. Şiddetli yağışa yol açan tayfun, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın hızı saatte 118 kilometreye ulaşırken, şiddetli fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, reklam panolarında büyük hasar meydana geldi. Eyalette birçok şehirde yüksek hızlı tren ve feribot seferleri durduruldu, açık deniz projelerinde çalışan işçiler tahliye edildi. Hong Kong sınırındaki Shenzhen kentindeki havaalanında da 14.00'e kadar tüm uçuşlar iptal edildi.

YORUMLAR
500
Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde Video: Islah Edilmiş Çayırlar, Çin'in Kuzeyinde Yeşil Bir Sınır Oluşturuyor Video: Islah Edilmiş Çayırlar, Çin'in Kuzeyinde Yeşil Bir Sınır Oluşturuyor Video: Çinli Sanatçı, Baoqing Porselen Oymacılığı'nı Batılı Tarzla Harmanladı Video: Çinli Sanatçı, Baoqing Porselen Oymacılığı'nı Batılı Tarzla Harmanladı
Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangdong, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ma-on Tayfunu Çin'de karaya ulaştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:45 Fenerbahçe-Austria Wien maçında ilk 11'ler netleşti
18:36 İmam Hatiplilere yönelik sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen'den ilk açıklama: İncinen herkesten özür diliyorum
18:12 Beşiktaş, Dele Alli transferini resmen KAP bildirdi
18:06 "İmam hatip" sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen, adliyeye sevk edildi
17:56 Oyuncu Mine Tugay'a sosyal medyadan ahlaksız taciz! Devam ederse mahkemeye verecek
17:37 İkinci Çernobil korkusu dünyayı esir aldı! Zaporijya Nükleer Santrali ulusal enerji şebekesinden tamamen ayrıldı
17:33 Pakistan'da Güney Pencap şehri Fazalpur'da sel yaşamı olumsuz etkiledi! İnsanlar evlerini terk ediyor
17:31 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine bir tepki de Doğu Perinçek'ten: Her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz
17:23 Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 18:55:35. #1.13#
SON DAKİKA: Ma-on Tayfunu Çin'de karaya ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement