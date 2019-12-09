Son Dakika Haberleri: Maaile spor yaptılar
Son Dakika Güncel Maaile spor yaptılar - Son Dakika

Maaile spor yaptılar

6 saat önce

Şehitkamil Belediyesi tarafından hareket azlığı ve obezite ile mücadele kapsamında düzenlenen 'Veliler Sahada' etkinliğinde spor okullarında eğitim gören öğrenciler, aileleriyle birlikte spor etkinliklerine katıldılar.

Maaile spor yaptılar, System.String[]

Şehitkamil Belediyesi tarafından hareket azlığı ve obezite ile mücadele kapsamında düzenlenen 'Veliler Sahada' etkinliğinde spor okullarında eğitim gören öğrenciler, aileleriyle birlikte spor etkinliklerine katıldılar. Organizasyona katılanları yalnız bırakmayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Yaşam boyu spor faaliyetleriyle obezite, hareket azlığı gibi insan sağlığını olumsuz etkileyen konularda mücadele ediyoruz" dedi.


Tüm vatandaşları yaşam boyu spor faaliyetlerine teşvik etmek amacıyla birbirinden farklı spor organizasyonlarını başarıyla düzenleyen Şehitkamil Belediyesi, gerçekleştirdiği 'Veliler Sahada' etkinliğiyle 7'den 70'e maaile herkesi spor alanlarında buluşturdu. Anne, baba, çocuk, dede ve ninelerin katılımıyla İbrahimli Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte sporcu velileri önce basketbol oynadılar, ardından geleneksel çocuk oyunları ve beceri koordinasyon parkurlarında birbirinden eğlenceli etkinliklerde keyifli zamanlar geçirdiler. Şehitkamil Belediyesi tarafından belirli periyotlarda gerçekleştirilecek etkinlikler; yeşil sahada, kortlarda, pistler ve parke üzerinde devam edecek.


"Sporla gelişmelerini sağlamalıyız"


Etkinlikte katılımcı sporcu ve sporcu velilerine hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çocukların sporla gelişimlerinin sağlanmasının yaşam kaliteleri açısından çok değerli olduğunu ifade etti. Başkan Fadıloğlu, şu ifadeleri kullandı:


"Veliler Sahada etkinliği ile velilerimizin aynı anda hem spor yapmasını hem de çocuklarıyla daha fazla zaman geçirmelerini arzu ettik. Velilerimizin çocuklarının gelişimini yakından takip etmeleri, onların duygu, düşünce ve heyecanlarını paylaşmaları büyük bir şans. Bu çalışmada emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Büyük bir moralle geçen sağlık ve spor dolu bu çalışmalar, çocuklarımızın akademik hayatlarını da olumlu etkiliyor. Yaşam boyu spor faaliyetleriyle obezite, hareket azlığı gibi insan sağlığını olumsuz etkileyen konularda mücadele ediyoruz. Doktor, hastane ve ilaçlara yönelmek yerine, önleyici tedbirler alıp çocuklarımızın sporla gelişimlerini sağlamalıyız. İbrahimli Spor Merkezimizde miniklerden yetişkinlere her yaş grubuna yönelik spor faaliyeti mevcut. Çalışmalar, yıl boyunca oldukça verimli geçiyor. Desteklerinden dolayı tüm velilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu etkinlikleri sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve spor dolu günler diliyorum." - GAZİANTEP

Şehitkamil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elleri olmadan 2 kez dünya şampiyonu oldu, şimdi şampiyonlar yetiştiriyor
Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nden Melen Barajı'ndaki çatlakları gösterdi Son Dakika: Türkiye, Peter Handke'ye verilen ödül nedeniyle Nobel Töreni'ne katılmayacak İzmir'deki renkli Atatürk heykeli kaldırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 19:38:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maaile spor yaptılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]