Maarif Kongresi 100 yıl sonra yeniden toplanacak - Son Dakika

Maarif Kongresi 100 yıl sonra yeniden toplanacak

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 1. Maarif Kongresi'nin 100. yılında aynı ruh ve heyecanla 2. Maarif Kongresi'ni düzenleyeceklerini duyurdu.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 1. Maarif Kongresi'nin 100. yılında aynı ruh ve heyecanla 2. Maarif Kongresi'ni düzenleyeceklerini duyurdu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesaplarını askıya aldı
Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı

Türk Eğitim-Sen'den yapılan açıklamada, Atatürk önderliğinde 15-21 Temmuz 1921'de Ankara'da düzenlenen 1. Maarif Kongresi'nin 1923'ten sonra başlayacak toplumsal dönüşüm ve muasır medeniyet yolunda atılacak adımların eğitim alanında kozasının örüldüğü bir toplantı olduğu belirtildi. Kongrenin o dönemde eğitimin durumu ve toplumsal ihtiyaçlar adına genç cumhuriyete yol haritası çizen bir organizasyon olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, 1. Maarif Kongresi'nin 100. yılında aynı ruh ve heyecanla 2. Maarif Kongresi'ni düzenlemenin onurunu yaşayacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Başöğretmen Atatürk daha Kurtuluş Savaşı devam ederken 15 Temmuz 1921'de 1. Maarif Kongresi'ni topladı. İrfan ordusu, 1923'te cumhuriyetin ilanıyla yeni Türkiye'nin imarına omuz verdi. 100 yıl sonra ise 13-18 Temmuz 2021'de aynı ruh ve heyecanla 2. Maarif Kongresi'ni bu kez Türk Eğitim-Sen topluyor. İrfan ordusu 2023'te yani Cumhuriyet'in 100. yıldönümünde güçlü Türkiye'nin geleceğine omuz veriyor. Kongremiz şimdiden hayırlı olsun. 1921'deki inançla, azimle, bilinçle yola çıktık. Atatürk ilke inkılaplarını kılavuzumuz yaparak eğitim öğretim sistemini şekillendirmeye namzet olduk. Ne mutlu biz Türk eğitimcilerine."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u ziyaret eden Geylan'ın, Bakanlığın Maarif Kongresi'ne paydaş olması önerisinde bulunduğu bildirilen açıklamada, Selçuk'un da bu öneriye olumlu yaklaşarak destek vereceklerini belirttiği ifade edildi.

Kongrede, Türk eğitiminin güncel sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini içeren bildirilerin değerlendirmeye alınacağı, Türk eğitim tarihi, Atatürk ve Maarif Kongresi konulu fotoğraf ve resim sergisi düzenleneceği bildirildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Türk Eğitim Sen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Maarif Kongresi 100 yıl sonra yeniden toplanacak - Son Dakika

Son Dakika

19:17 MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesaplarını askıya aldı 19:11 Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur 19:09 Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler 19:03 Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı 18:40 Ünlü şarkıcı Keremcem ve sevgilisi Gazal, AVM'de objektiflere yansıdı 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 18:20 Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan beyaza büründü 18:07 F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı 17:54 Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın 17:48 Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik 17:35 Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 16:18 Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları 15:45 Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı 15:33 En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini gül bahçesine çevirdi
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
14:54
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
14:47
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
14:31
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
14:29
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
09:57
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
09:55
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
09:54
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:02
Kolombiya'yı ayağa kaldıran olay! 7 asker, 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
23:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 19:38:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Maarif Kongresi 100 yıl sonra yeniden toplanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]