Son Dakika Haberleri: Maarif Müfettişleri Çocuk İstismarı Konusunda Bilgilendirildi

Maarif Müfettişleri Çocuk İstismarı Konusunda Bilgilendirildi

2 saat önce

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Müfettişleri Koordinatörlüğü tarafından "Çocuk İstismarı" paneli düzenlendi.

Maarif Müfettişleri Çocuk İstismarı Konusunda Bilgilendirildi, System.String[]
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Müfettişleri Koordinatörlüğü tarafından "Çocuk İstismarı" paneli düzenlendi.

İstanbul Erkek Lisesinde düzenlenen panelde, çocuk istismarı olaylarındaki inceleme ve soruşturmaları yürütmek için görevlendirilen maarif müfettişleri bilgilendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın da katıldığı panelde, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feridun Yenisey, Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aynur Gümüş, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neylan Ziyalar ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği Çocuk İzleme Merkezinde Uzman Psikolog Suzan Birel konuşmacı olarak yer aldı.

Panelle, maarif müfettişleri arasında ortak bir anlayışın oluşturulması, çocuk istismarı konusundaki inceleme ve soruşturmaların mağdur ve şikayet edilenler açısından daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

İstanbul'da yaşanan çocuğa taciz ve istismar olaylarında gerekli tedbirlerin alınması, mağdur ve şikayet edilen açısından olayın profesyonel olarak araştırılması ve sonuçlandırılması, idari sorumluluğun yerine getirilerek, konunun adli sürecinde destek sağlanabilmesi amaçlanan panelde, çocuk istismarının hukuki ve psikolojik yönleri ele alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:17 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
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