Maarif öğrencisinin "Afet" projesi TEKNOFEST İstanbul'da beğeni topluyor

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST İstanbul) Afganistan'dan katılan Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı Herat Erkek Lisesi öğrencisi, Hamed Moradi'nin geliştirdiği "Afet" projesi, festivalin en fazla ilgi gören projelerinden biri oldu.

Maarif Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul'a, Maarif Vakfı'ndan 4 ülkede "İnsanlık Yararına Teknolojiler" konusuyla 30 proje ile katılım sağlandı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivale Pakistan, Afganistan, Nijer ve Bosna-Hersek'in yer aldığı Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı Maarif Okulları'ndan gelen 61 kişiden ve 30 takımdan oluşan "Maarif Teknoloji Takımı" da renk kattı.

- "Afet anında mobil GSM operatörü" projesi

TEKNOFEST'e Afganistan'dan katılan ve National Collegiate Cyber Defense Competition ABD tarafından desteklenen Hacker Siber güvenlik yarışmasında dünya ikincisi olan, Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı Herat Erkek Lisesi 3. Sınıf öğrencisi, 16 yaşındaki Hamed Moradi'nin geliştirdiği "afet anında mobil GSM operatörü" projesi, festivalin ilgi gören projelerinden biri oldu.

Afet durumunda mobil şirketlerin GSM operatörleri devre dışı kaldığında mobil olarak devreye girecek, kablosuz bağlantı (Wifi) üzerinden taşınabilir GSM sinyal dağıtıcı cihazı geliştiren Moradi, proje hakkında şu bilgileri verdi:

"Wifi ya da radyo sinyallerini kullanarak insanların birbirleri arasında sesli, görüntülü konuşmasına imkan veren projeyi gerçekleştirdik. Projemiz, deprem veya benzeri afet durumlarında cep telefonlarının sinyali kesildiğinde geliştirdiğimiz cihazın devreye girmesini ve 50 kullanıcının aynı anda bir biriyle görüşmesini ve haberleşmesini amaçlıyor. Ayrıca 50 kullanıcının telefonun lokasyonu tam olarak belirleyebiliyor ve dosya transferi ile mesajlaşma imkanı veriyor."

- "Eğitimime Türkiye'nin kaliteli okullarında devam etmek istiyorum"

National Collegiate Cyber Defense Competition ABD tarafından desteklenen Hacker Siber güvenlik yarışmasında dünya ikincisi olan Moradi, elde ettiği başarıdan dolayı ABD Afganistan Büyükelçiliği tarafından ailesiyle birlikte ABD'de özel bir kolejde okutulmak üzere davet edilmişti. Moradi, daveti redederek ABD yerine Türkiye'de eğitimini devam ettirmek istediğini ifade etmişti.

Moradi, "Eğitimime Türkiye'nin kaliteli okullarında devam etmek istiyorum. Kardeş ülke Türkiye'de eğitimimi tamamlayıp ülkeme geri dönüp Afganistan'a hizmet etmek hayalim. Amacım insanlara faydalı olacak teknolojik imkanları geliştirmek." ifadelerini kullandı.

Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Direktörlüğü personeli Muhammed Musab Biçer ise, Moradi'nin Afgan Türk Okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesinden sonra Herat Erkek Lisesi'nde tam burslu olarak eğitimine başladığı bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Kendisi Afganistan'da ilk kez kurulan robotik takımının da liderliğini yapmaktadır. Türkiye Maarif Vakfı olarak Afganistan'da en kaliteli hizmeti sunmak için vakfımızın tüm imkanları sarf ediyoruz. Kendisine Amerika'da ailesi ile birlikte yaşama ve A+ lise ve üniversite burslu olarak eğitim görme imkanı tanınmış olsa da eğitimini Türkiye'de tamamlamak istemesi bizleri çok sevindirdi.

Türkiye Maarif Vakfı olarak kendisini tüm eğitim hayatında desteklemeyi kendimize bir borç biliyoruz. Afganistan'da ve tüm dünyada kaliteli eğitim almak isteyen tüm öğrencilerin destekçisi olmaya devam edeceğiz."