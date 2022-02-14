Maarif Okulları öğrencisi, "Moritanya Bilim Kraliçesi" seçildi - Son Dakika

Moritanya'daki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Nuakşot Kız Lisesi öğrencisi Khyarhoum Eleyate, kadınların bilim dünyasına daha çok katılmalarını sağlamak için her yıl düzenlenen Moritanya Bilim Kraliçesi yarışmasında birinci oldu.

Dünya Bilim Kadınları Günü münasebetiyle Moritanya genelinde Moritanya Bilim Kadını Seçme Yarışmaları düzenlendi.

Sosyal İşler Çalışma, Çocuk ve Aile Bakanı Naha Haroun Cheikh Sidiya'nın himayesinde gerçekleştirilen programda, TMV Moritanya Nuakşot Kız Lisesi Öğrencisi Eleyate, "El Dezenfektanları Üretimi Projesi" ile birinciliği elde etti.

"Moritanya Bilim Kraliçesi" unvanını alan Eleyate, yurt dışında düzenlenecek bilimsel yarışmada ülkesini temsil edecek.