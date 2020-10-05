Maarif Okullarında Dünya Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Maarif Okullarında Dünya Öğretmenler Günü kutlandı

Türkiye Maarif Vakfına bağlı olarak dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren Maarif Okullarında 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü, öğrenciler tarafından yapılan çeşitli sürprizlerle kutlandı.

Türkiye Maarif Vakfına bağlı olarak dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren Maarif Okullarında 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü, öğrenciler tarafından yapılan çeşitli sürprizlerle kutlandı.

Türkiye Maarif Vakfının açıklamasına göre, Maarif Okullarında eğitim gören öğrencilerce farklı dillerde ve çeşitli sürprizlerle hazırlanan 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü kutlama videoları, Türkiye Maarif Vakfı tarafından birleştirilerek yayınlandı.

Pakistan'da öğrenciler, öğretmenlerini çiçeklerle ve yaş pastayla karşılayarak Öğretmenler Günü'nü kutlarken, Avustralya Maarif Okullarında okula öğretmenlerinden önce gelen öğrenciler, öğretmenlerini okul girişinde çiçeklerle karşılayarak sürpriz yaptılar.

Kosova'da hizmet içi eğitim seminerinde olan öğretmenlerini çiçeklerle ziyaret eden öğrenciler, öğretmenlerine sürpriz yaparken, Sudan'da öğretmenler ders anlattıkları sırada öğrenciler masalarından kalkıp öğretmenlerine çiçek hediye ederek Öğretmenler Günü'nü kutladılar.

Afganistan'da öğrenciler, öğretmenleri için hazırladıkları mini konserde şarkılar söylerken, Ekvator Ginesi ve Kuzey Makedonya'da ders sırasında ayağa kalkan öğrenciler, öğretmenleri alkışladı. Öğretmenler, öğrencilerinin sürprizleri karşısında gözyaşlarına hakim olamayıp, teşekkür ettiler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, dünyanın 43 ülkesinde binlerce öğretmenle iyi insan yetiştirmek için mücadele ettiklerini ifade etti.

Türkiye Maarif Vakfı olarak öğretmenlere değer verdiklerini belirten Akgün, Türkiye Maarif Vakfı'nın dört yılda uluslararası eğitimde elde ettiği başarıda ve katettiği mesafede öğretmenlerin payının çok büyük olduğunu vurguladı.

Akgün, nitelikli, fedakar ve hamiyetperver öğretmenler ile dünyayı daha yaşanabilir yapmak için gayret ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz, vakfımızın misyon ve vizyonuna uygun şekilde dünyanın dört bir tarafındaki eğitim kurumlarımızda ülkesine ve milletine faydalı başarılı nesiller yetiştirmek için gecesini gündüzüne katarak çalışmaya devam etmektedir. Onlar dünyaya iyiliği ve güzelliği öğreten gönül insanları, başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren iyilik önderleri, Türkiye'nin yurt dışındaki yüzü olan kültür elçilerimiz, Maarif ailemizin en güzide üyeleridir. Bu vesileyle öğretmenlerimize şahsım, milletim ve ülkem adına en kalbi şükranlarımı sunuyor, Dünya Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum."

Maarif Okullarında Dünya Öğretmenler Günü kutlandı
Maarif Okullarında Dünya Öğretmenler Günü kutlandı
Maarif Okullarında Dünya Öğretmenler Günü kutlandı
Maarif Okullarında Dünya Öğretmenler Günü kutlandı

Dünya Öğretmenler Günü, Öğretmenler Günü, Türkiye, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 20:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Maarif Okullarında Dünya Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika Ekonomi

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