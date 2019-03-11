Maas: Afganistan'ın Geriye Değil, Geleceğe Gitmesini Umuyoruz
1 saat önce
MAAS, Mezar-ı Şerif kentindeki Marmul Üssü'ndeki ziyarette yaptığı açıklamada, Almanya'nın Afganistan'a en çok yardım eden ve ülkede en çok askeri birliği bulunan ikinci ülke olduğunu söyledi.
MAAS, Mezar-ı Şerif kentindeki Marmul Üssü'ndeki ziyarette yaptığı açıklamada, Almanya
'nın Afganistan
'a en çok yardım eden ve ülkede en çok askeri birliği bulunan ikinci ülke olduğunu söyledi. Almanya'nın Afganistan'da barışın tesis edilmesi ve istikrardan yana olduğunu ifade eden Maas, barışın Afgan halkını eskiye değil geleceğe götürmesini umduklarını söyledi. Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan yaklaşık bin 300 Alman askeri bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:20
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