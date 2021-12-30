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Maaş alamadığı için patronunu öldüren çoban: "Ahıra gittiğimde hayvanları vurmayı düşündüm" - Son Dakika

Maaş alamadığı için patronunu öldüren çoban: "Ahıra gittiğimde hayvanları vurmayı düşündüm"

30.12.2021 00:59
Maaş alamadığı için patronunu öldüren çoban: "Ahıra gittiğimde hayvanları vurmayı düşündüm"

Hadımköy'de çoban olarak çalıştığı çiftlikte patronunu maaş vermediği gerekçesiyle tüfekle vurarak öldüren yabancı uyruklu sanık müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

Hadımköy'de çoban olarak çalıştığı çiftlikte patronunu maaş vermediği gerekçesiyle tüfekle vurarak öldüren yabancı uyruklu sanık müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanık, "Ahıra gittiğimde hayvanları vurmayı düşündüm ama vicdan yaptım vuramadım" dedi.

Hadımköy'de hayvancılık işiyle uğraşan patronu Sertaş Yorga'yı 2 bin 500 liralık maaşını alamadığı gerekçesiyle ahırda, tüfekle öldüren Türkmenistan uyruklu sanık Shohrat Ikramov'un 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Shohrat Ikramov, maktul Sertaş Yorga'nın müşteki ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

"Tüfeği alıp satmayı düşündüm"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Shohrat Ikramov, maktulün çiftliğinde 2 bin 500 lira maaşla işe başladığını ve yaklaşık iki ay boyunca hayvanlarına baktığını söyleyerek, "Maaşımı ödemedi. Ben de tüfeği alıp satmayı düşündüm. Hakkımda yasal işlem yapılacağını düşünüp satmaktan vazgeçtim. Ahıra dönüp silahı yerine koymak istedim. Ahıra gittiğimde hayvanları vurmayı düşündüm ama vicdan yaptım vuramadım. Oradan ayrılmayı düşündüğüm sırada Sertaş Yorga ile karşılaştık. Beni görünce silahına davrandı, bana iki el ateş etti. Tam ateş ettiği esnada aradaki odaya atladım, beni vuramadı" dedi.

"Yerde yatarken bir daha ateş etmedim"

Savunmasının devamında tutuklu sanık, "Ben kapıyı açar açmaz tekrar ateş etti, kurşunlardan biri cama geldi. O sırada sırtımda olan tüfeği elime aldım. Kapının bölmesinden baktığımda tekrar ateş etti. O sırada kaçtığım için yine beni vuramadı. 'Dışarı çık' diye bağırdı. Ateş etti tekrar. Ben de saklandığım yerden çıkmadan tüfeği doğrultup 3 el ateş ettim. Yere düştü. Hareketsizdi. Yerde yatarken bir daha ateş etmedim. Telefonu yerdeydi. Aldım ama telefonu şifreliydi açamadım" diye konuştu.

"Eşim, sanığın hayvanlara zarar verdiğini ve işten çıkaracağını söyledi"

Duruşmada beyanda bulunan maktulün müşteki eşi Kader Yorga, olayı polislerden öğrenip olay yerine gittiğini söyleyerek, "Sanık ile eşim arasında husumet olduğu konusunda bilgim yoktu. İlk zamanlar eşim, sanıktan memnundu. Sonraları ise sanığın hayvanlara zarar verdiğini ve işten çıkaracağını söyledi. Olaydan bir hafta önce işten çıkarmıştı. Çiftliği başka bir eleman getirmişti. O gün de yeni elemanın kolu kırılmıştı. Olay günü eşim ile telefonla konuştuğumda söylemişti. Doktora götürüp geri geldiğinde silahının çalındığını da komşusu Turan beye söylemiş. Sonrasında bu olay oldu. Sanıktan şikayetçiyim. İki evladım yetim kaldı. Cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Shohrat Ikramov'un suçunun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 27 Nisan 2021 tarihinde meydana gelen olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, şüpheli Shohrat Ikramov hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. - İSTANBUL

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Türkmenistan, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maaş alamadığı için patronunu öldüren çoban: 'Ahıra gittiğimde hayvanları vurmayı düşündüm' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maaş alamadığı için patronunu öldüren çoban: "Ahıra gittiğimde hayvanları vurmayı düşündüm" - Son Dakika
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