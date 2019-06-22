Son Dakika Haberleri: Maas: Almanya'nın aşırı sağcı terör sorunu var
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Maas: Almanya'nın aşırı sağcı terör sorunu var

19 dakika önce

Almanya Dışişleri Maas, "Almanya'nın aşırı sağcı terör sorunu var. Ülkemizde 12 binden fazla şiddet yanlısı aşırı sağcı var ve bunlardan 450'si yakalama kararıyla aranmalarına rağmen yer altına inebildi.

Maas: Almanya'nın aşırı sağcı terör sorunu var, System.String[]
Almanya Dışişleri Maas, "Almanya'nın aşırı sağcı terör sorunu var. Ülkemizde 12 binden fazla şiddet yanlısı aşırı sağcı var ve bunlardan 450'si yakalama kararıyla aranmalarına rağmen yer altına inebildi." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:08 
Almanya, Ekonomi
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