Maas: Almanya'nın aşırı sağcı terör sorunu var
19 dakika önce
Almanya Dışişleri Maas, "Almanya'nın aşırı sağcı terör sorunu var. Ülkemizde 12 binden fazla şiddet yanlısı aşırı sağcı var ve bunlardan 450'si yakalama kararıyla aranmalarına rağmen yer altına inebildi.
Almanya
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:08
Dışişleri Maas, "Almanya'nın aşırı sağcı terör sorunu var. Ülkemizde 12 binden fazla şiddet yanlısı aşırı sağcı var ve bunlardan 450'si yakalama kararıyla aranmalarına rağmen yer altına inebildi." dedi.
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