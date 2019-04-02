Son Dakika Haberleri: Maaş Almayacağım" Dedi 15 Yıllık Muhtarı Devirdi

Maaş Almayacağım" Dedi 15 Yıllık Muhtarı Devirdi

1 saat önce

Bilecik merkez Çukurören köyünün muhtar adayı Muhittin Dündar, seçimlerden önce verdiği 'maaş almayacağım' sözü sayesinde muhtar seçildi.

Maaş Almayacağım
Bilecik merkez Çukurören köyünün muhtar adayı Muhittin Dündar, seçimlerden önce verdiği 'maaş almayacağım' sözü sayesinde muhtar seçildi.

31 Mart günü yapılan mahalli idareler seçimi öncesi birçok muhtar adayının alacağı maaş için aday olduğu tartışmaları yaşanırken, Bilecik'te bir muhtar adayı seçildiği takdirde maaşı almayacağını açıklamıştı. Mevcut muhtar Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen ile yarışa giren Muhittin Dündar, sandığa giden 190 seçmenin 106'sının oyunu alarak muhtar seçildi.

İşte o vaatleri

Bilecik'e merkeze 9 kilometre uzaklıkla olan Çukurören köyünde muhtar olan Muhittin Dündar, seçim öncesi, "Muhtarlık maaşımı köyümüzün giderlerine kullanacağım, sulardan para almayacağım. Suyun başını çevre temizliğini ve uygun depo yapılıp dinlenmiş temiz suyu ana depoya verilecek su sıkıntısı olmaması için bir boru daha yaptıracağım. Köyün umumi yerleri, sebze halı, köy kahvesi, düğün salonu ve caminin etrafı devamlı temizlenecek. Mahalle arası yangın vanaları devamlı çalışır halde olacak ve yangın hortumu alacağım" vaatlerini vermişti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:00 Kaynak: İHA

Bilecik, Güncel
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