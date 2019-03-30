Maas: Anlaşmasız Brexit'i Engellemek İçin Zamanımız Tükeniyor

YAPTIĞI yazılı açıklamada, "Anlaşmasız Brexit'i engellemek için zamanımız tükeniyor" ifadesini kullanan Maas, Brexit kararının alınmasından iki yıl sonra İngiltere'nin AB'den düzenli biçimde ayrılması için anlaşma sağlanamamasının kimseye anlatılamayacağını kaydetti.

YAPTIĞI yazılı açıklamada, "Anlaşmasız Brexit'i engellemek için zamanımız tükeniyor" ifadesini kullanan Maas, Brexit kararının alınmasından iki yıl sonra İngiltere'nin AB'den düzenli biçimde ayrılması için anlaşma sağlanamamasının kimseye anlatılamayacağını kaydetti. Almanya ve Avrupa Birliği'nin (AB) 'her durum için' hazırlıklı olduğunu vurgulayan Maas, anlaşmasız Brexit'in istenmeyen sonuçlarından korunmak için yasalar çıkardıklarını ve önlemler aldıklarını belirtti.



İngiliz Parlamentosu dün yapılan oylamada Brexit anlaşmasını 286'ya karşı 344 oyla üçüncü kez reddetmişti. AB liderleri ise geçen hafta Brüksel'de yapılan zirvede, İngiltere'nin ayrılık anlaşmasını 29 Mart'a kadar kabul etmemesi durumunda, Brexit'i 12 Nisan'a erteleme kararı almıştı.

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