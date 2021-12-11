Üye Girişi
MAAŞ BAĞLANACAK DİYE PARMAK BASTI, 4 MİLYON TL'LİK GAYRİMENKULÜNÜ DOLANDIRICIYA DEVRETTİ - Son Dakika

MAAŞ BAĞLANACAK DİYE PARMAK BASTI, 4 MİLYON TL'LİK GAYRİMENKULÜNÜ DOLANDIRICIYA DEVRETTİ

11.12.2021 12:04
MAAŞ BAĞLANACAK DİYE PARMAK BASTI, 4 MİLYON TL'LİK GAYRİMENKULÜNÜ DOLANDIRICIYA DEVRETTİ

KAHRAMANMARAŞ'ta okuma yazma bilmeyen Remzi Bolat (72), kendisini evlendirip maaş bağlatacağını söyleyen Resul T. ile tapu dairesine giderek, 4 milyon TL değerindeki 3 ev ile 3 arsasını, verilen evraka parmak basarak devretti.

KAHRAMANMARAŞ'ta okuma yazma bilmeyen Remzi Bolat (72), kendisini evlendirip maaş bağlatacağını söyleyen Resul T. ile tapu dairesine giderek, 4 milyon TL değerindeki 3 ev ile 3 arsasını, verilen evraka parmak basarak devretti. Bolat, İyi bir adam sanıp inandım. Meğer her şeyimi almış" dedi.

Dulkadiroğlu ilçesinin kırsal Döngele Mahallesi'nde yaşayan Remzi Bolat'ın eşi 2 sene önce yaşamını yitirdi. Çocuğu olmayan Bolat, Resul T. ile tanıştı. Resul T., kendisini evlendireceğini ve yaşlı maaşı bağlatacağını söylediği Bolat ile yakınlık kurdu. Resul T., daha sonra, Sen benim ikinci babamsın dediği Remzi Bolat'ı notere ve tapuya götürdü. Resul T., okuma yazma bilmeyen Bolat'a verdiği belgelere parmak bastırıp, 3 evle 3 arsasını kendi üzerine geçirdi.

Olanları duyan Remzi Bolat'ın kardeşi Şaban Bolat, adliyeye gidip ağabeyinin vasisi olmak istedi. Kahramanmaraş 2'nci Sulh Hukuk Mahkemesi Şaban Bolat'ı, Remzi Bolat'a vasi olarak atadı. Şaban Bolat daha sonra gayrimenkullerin yaklaşık 4 milyon TL değerinde olduğunu belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'TAPUDA NE YAPTI BİLMİYORUM'

Dolandırıldığı 3 evle 3 arsanın kendisinin ve eşinin ailelerinden miras kaldığını, parmak basıp her şeyini kaybettiğini söyleyen Remzi Bolat, Sen benim ikinci babamsın diye yaklaşan Resul T.'ye güvendiğini ifade etti. Resul T.'nin kendisiyle yakından ilgilendiğini anlatan Bolat, "Beni berbere götürüp tıraş ettirdi. Kuaförde, Bunu tıraş yap. Kadın bulup evlendireceğim, aylığa bağlayıp lüks yerlerde yaşatacağım dedi. İyi bir adam sandık ama dolandırıcıymış. Benim evim gitti, 2 dairem gitti, 3 arsam gitti. Bunların hepsini almış, benim üzerimde bir şey kalmadı. Önce notere, sonra da tapuya götürdü. Tapuda ne yaptıysa bilmiyorum. Bu işi iyi kavramış, hepsini almış dedi.

'PARMAĞINI KOLONYAYLA YIKAMIŞ'

Şaban Bolat ise ağabeyinin üzerinde sadece bir tarla kaldığını, yaşananları öğrenip vasi olarak atandıktan sonra dolandırıcının tarlayı alamadığını söyledi. Resul T.'yi ağabeyinin yanında hiç görmediğini belirten Şaban Bolat, gayrimenkulleri geri almak istediklerini ifade ederek, Hiçbir şeyden de haberimiz yok. Ağabeyimi götürür, Şunu yapamadık parmak bas dermiş, daha sonra da yemek yedirip gezdirirmiş. Benim babam öldü, ikinci babam sensin. Seni evereceğim, aylığa bağlatacağım diyerek kandırmış. Arabaya bindirip, notere götürüp, parmak bastırıp yemek yedirdikten sonra da gezdirip getirirmiş. Parmağını da boya kalmaması için kolonyayla da silermiş. Ben bu adamı bir defa avukatın yazıhanesine giderken gördüm, Sen bu işi terk edeceksin dedim. Ağabeyimin oturduğu evi aldı, 2 dairesini aldı. Sanayide 1 arsası vardı onu aldı, köyde 1 arsa daha vardı onu aldı. Piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan gayrimenkulleri önce kendi üzerine aldı, daha sonra da hanımının üzerine geçirmiş. Yani sen bir şey iddia ettiğin zaman Benim üzerimde bir şey yok deyip kenara çıkıyor. Biz, gayrimenkullerin geri alınmasını istiyoruz diye konuştu.

MAAŞ BAĞLANACAK DİYE PARMAK BASTI, 4 MİLYON TL'LİK GAYRİMENKULÜNÜ DOLANDIRICIYA DEVRETTİ
MAAŞ BAĞLANACAK DİYE PARMAK BASTI, 4 MİLYON TL'LİK GAYRİMENKULÜNÜ DOLANDIRICIYA DEVRETTİ
MAAŞ BAĞLANACAK DİYE PARMAK BASTI, 4 MİLYON TL'LİK GAYRİMENKULÜNÜ DOLANDIRICIYA DEVRETTİ
MAAŞ BAĞLANACAK DİYE PARMAK BASTI, 4 MİLYON TL'LİK GAYRİMENKULÜNÜ DOLANDIRICIYA DEVRETTİ
MAAŞ BAĞLANACAK DİYE PARMAK BASTI, 4 MİLYON TL'LİK GAYRİMENKULÜNÜ DOLANDIRICIYA DEVRETTİ
MAAŞ BAĞLANACAK DİYE PARMAK BASTI, 4 MİLYON TL'LİK GAYRİMENKULÜNÜ DOLANDIRICIYA DEVRETTİ
MAAŞ BAĞLANACAK DİYE PARMAK BASTI, 4 MİLYON TL'LİK GAYRİMENKULÜNÜ DOLANDIRICIYA DEVRETTİ
MAAŞ BAĞLANACAK DİYE PARMAK BASTI, 4 MİLYON TL'LİK GAYRİMENKULÜNÜ DOLANDIRICIYA DEVRETTİ
MAAŞ BAĞLANACAK DİYE PARMAK BASTI, 4 MİLYON TL'LİK GAYRİMENKULÜNÜ DOLANDIRICIYA DEVRETTİ
MAAŞ BAĞLANACAK DİYE PARMAK BASTI, 4 MİLYON TL'LİK GAYRİMENKULÜNÜ DOLANDIRICIYA DEVRETTİ

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Türk Lirası, Döngele, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MAAŞ BAĞLANACAK DİYE PARMAK BASTI, 4 MİLYON TL'LİK GAYRİMENKULÜNÜ DOLANDIRICIYA DEVRETTİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul'da ekmek zammı durdurulamıyor! Hem gramajını düşürdüler hem de fiyatını 3,5 liraya çıkardılar 12:04 İstanbul'da ekmek zammı durdurulamıyor! Hem gramajını düşürdüler hem de fiyatını 3,5 liraya çıkardılar
Çantanızda yoğurt taşıyın! Bilim insanları kan basıncına birebir diyor! 12:01 Çantanızda yoğurt taşıyın! Bilim insanları kan basıncına birebir diyor! Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki 11:16 Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Fosforlu kıyafetlerle kendini kamufle ediyor! İstanbul'un 'bukalemun' lakaplı hırsızı emniyeti harekete geçirdi 10:06 Fosforlu kıyafetlerle kendini kamufle ediyor! İstanbul'un 'bukalemun' lakaplı hırsızı emniyeti harekete geçirdi Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi 09:59 Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı! Türkmenistanlı öğrenci evinde ölü bulundu 08:52 Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı! Türkmenistanlı öğrenci evinde ölü bulundu 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 08:49 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi 08:47 Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi

Son Dakika Haberleri
12:09 Subay ve astsubayların cinsel hayatlarıyla ilgili yönetmelik değişti
12:03 İstanbul'da ekmek zammı durdurulamıyor! Hem gramajını düşürdüler hem de fiyatını 3,5 liraya çıkardılar
12:01 Çantanızda yoğurt taşıyın! Bilim insanları kan basıncına birebir diyor!
11:55 Modacı Gülcan Selçuk'un dolar ve eurodan tasarladığı elbise, Ekonomi Zirvesi'ne damga vurdu!
11:53 Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var
11:49 Korkutan araştırma: Pfizer/BioNTech aşısı 100 günden sonra etkisini yitiriyor
11:40 Türkiye yıllarca bu cinayeti konuştu! Sarai Sierra cinayetinde yeni gelişme
11:38 Meteoroloji'den yine sarı kod uyarısı! 25 ilimiz kuvvetli yağışın etkisini hafta boyu hissedecek
11:37 Yaşlanma tersine çevrilebilir mi? Bilim insanları kan üzerinden araştırma yaparak bu sorunun yanıtını aradı
11:25 Beşiktaş Şenol Güneş'ten vazgeçemiyor! Resmi görüşme bugün
Subay ve astsubayların cinsel hayatlarıyla ilgili yönetmelik değişti Subay ve astsubayların cinsel hayatlarıyla ilgili yönetmelik değişti         
12:09
75 yaşındaki adam evlenme hayaliyle 3 evini, 2 arsasını kaybetti! 75 yaşındaki adam evlenme hayaliyle 3 evini, 2 arsasını kaybetti!         
12:02
Görüntülere tepki yağıyor! Kokain ikram ettiği maymunu klozete atıp sifonu çekti Görüntülere tepki yağıyor! Kokain ikram ettiği maymunu klozete atıp sifonu çekti         
11:21
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!         
10:41
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
Çaresizliğin fotoğrafı! Göçmenlerin minibüsündeki çocuğun bakışları yürek burktu Çaresizliğin fotoğrafı! Göçmenlerin minibüsündeki çocuğun bakışları yürek burktu         
09:38
Babasının kullandığı ticari taksi ile ağaca çarpan genç yaşamını yitirdi Babasının kullandığı ticari taksi ile ağaca çarpan genç yaşamını yitirdi         
08:50
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu         
22:59
Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok         
22:09
İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı         
18:42
Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici         
18:36
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum         
17:13
Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım         
15:34
Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu         
13:08
Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira         
13:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 12:18:57. #1.13#
SON DAKİKA: MAAŞ BAĞLANACAK DİYE PARMAK BASTI, 4 MİLYON TL'LİK GAYRİMENKULÜNÜ DOLANDIRICIYA DEVRETTİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement