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Maas: Hafter ateşkesi devam ettirmeye hazır
6 saat önce
Albman N-TV kanalına konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Bingazi'de Halife Hafter ile görüştüklerini, Hafter'in ateşkesi devam ettirmeye hazır olduğunu söylediğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:53 Kaynak: DHA
Albman N- TV kanalına konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Bingazi'de Halife Hafter ile görüştüklerini, Hafter'in ateşkesi devam ettirmeye hazır olduğunu söylediğini belirtti.
Haberde görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğü belirtildi. Tv kanalı haberinde, Hafter'in bu yaklaşımının Maas tarafından 'çok önemli' bir tavır olarak yorumlandığını duyurdu.
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