Maas: Hafter ateşkesi devam ettirmeye hazır - Son Dakika
Son Dakika Dünya Maas: Hafter ateşkesi devam ettirmeye hazır - Son Dakika Dünya

Maas: Hafter ateşkesi devam ettirmeye hazır

6 saat önce

Albman N-TV kanalına konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Bingazi'de Halife Hafter ile görüştüklerini, Hafter'in ateşkesi devam ettirmeye hazır olduğunu söylediğini belirtti.

Maas: Hafter ateşkesi devam ettirmeye hazır, System.String[]

Albman N- TV kanalına konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Bingazi'de Halife Hafter ile görüştüklerini, Hafter'in ateşkesi devam ettirmeye hazır olduğunu söylediğini belirtti.

Haberde görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğü belirtildi. Tv kanalı haberinde, Hafter'in bu yaklaşımının Maas tarafından 'çok önemli' bir tavır olarak yorumlandığını duyurdu.


Almanya, Bingazi, TV, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:53 Kaynak: DHA
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