Maaş ödemeleri, öncelikle banka görevlilerince, görevlilerinin yetersiz kaldığı yerlerde ise Vefa... - Son Dakika

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Maaş ödemeleri, öncelikle banka görevlilerince, görevlilerinin yetersiz kaldığı yerlerde ise Vefa...
6 saat önce
Maaş ödemeleri, öncelikle banka görevlilerince, görevlilerinin yetersiz kaldığı yerlerde ise Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla yapılıyor.
Maaş ödemeleri, öncelikle banka görevlilerince, görevlilerinin yetersiz kaldığı yerlerde ise Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 08:30 Kaynak: AA
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