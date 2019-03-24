Son Dakika Haberleri: Maas: 'Siyasi Gerginlikler, İnsani İlişkilere Yansımamalı'

Maas: 'Siyasi Gerginlikler, İnsani İlişkilere Yansımamalı'

13 dakika önce

TARTIŞMA, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la söyleşiye kadar yansıdı.

Maas: 'Siyasi Gerginlikler, İnsani İlişkilere Yansımamalı', System.String[]
TARTIŞMA, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la söyleşiye kadar yansıdı. Maas, Welt am Sonntag gazetesinin konuyla ilgili sorusuna şu cevabı verdi: "Ünlülerin düğün daveti listesinden daha önemlisi, Almanya'da 3 milyon Türkiye kökenli insanın yaşıyor olması. Onlar arasında sadece futbol yıldızları yok, onlar bizim kapı komşumuz, sınıfta, iş yerinde arkadaşımız, dostumuz. Siyasi gerilimlerin insani ilişkileri etkilememesi sorumluluğunu taşıyoruz. Bu nedenle Türkiye'yle yapıcı ilişkileri geliştirmek için yoğun çalışıyorum. Bazı gelişmeler bizi endişelendiriyor. Biz bunun ötesinde Türkiye'yle yapıcı ve açık diyalogtan yanayız."

İngiltere'nin Arsenal takımında forma giyen Mesut Özil, geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte fotoğrafları yüzünden sert eleştirilere uğramış, bunun üzerine, "Kazanınca Alman, kaybedince göçmen kökenliyiz" diyerek, Alman Milli Takımı'ndan istifa etmişti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:53 

Türkiye, Almanya, Güncel
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