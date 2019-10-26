Son Dakika Haberleri: Maas: "Suriye'deki durumun istikrara kavuşması için çaba harcamalıyız"
Son Dakika Güncel Maas: 'Suriye'deki durumun istikrara kavuşması için çaba harcamalıyız'

Maas: "Suriye'deki durumun istikrara kavuşması için çaba harcamalıyız"

9 dakika önce

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenledi. (3)

Maas: Suriye'deki durumun istikrara kavuşması için çaba harcamalıyız

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:01 Kaynak: AA
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