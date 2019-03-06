Maas: 'Suudi Arabistan Kararını Uzattık'
41 dakika önce
ALMANYA Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yaptığı açıklamada, hükümetin ay sonuna kadar Suudi Arabistan'a silah ihracatı yasağına devam etme kararı aldığını belirterek, "Bu karar, Yemen'deki gelişmelere binaen alındı.
ALMANYA Dışişleri Bakanı
Heiko Maas, yaptığı açıklamada, hükümetin ay sonuna kadar Suudi Arabistan
'a silah ihracatı yasağına devam etme kararı aldığını belirterek, "Bu karar, Yemen
'deki gelişmelere binaen alındı. Yemen'deki savaşın bir an önce sona ermesi görüşündeyiz" dedi.
Ayrıca Maas, bu ay sonuna kadar daha önce izni verilen silah ve mühimmatların da gönderilmeyeceğini ifade etti. Maas, kararın mart sonunda uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin yorum yapamayacağını ancak Yemen'deki durumu izlemeye devam edeceklerini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:05
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