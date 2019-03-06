Son Dakika Haberleri: Maas: 'Suudi Arabistan Kararını Uzattık'

Maas: 'Suudi Arabistan Kararını Uzattık'

41 dakika önce

ALMANYA Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yaptığı açıklamada, hükümetin ay sonuna kadar Suudi Arabistan'a silah ihracatı yasağına devam etme kararı aldığını belirterek, "Bu karar, Yemen'deki gelişmelere binaen alındı.

Maas: 'Suudi Arabistan Kararını Uzattık', System.String[]
ALMANYA Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yaptığı açıklamada, hükümetin ay sonuna kadar Suudi Arabistan'a silah ihracatı yasağına devam etme kararı aldığını belirterek, "Bu karar, Yemen'deki gelişmelere binaen alındı. Yemen'deki savaşın bir an önce sona ermesi görüşündeyiz" dedi.

Ayrıca Maas, bu ay sonuna kadar daha önce izni verilen silah ve mühimmatların da gönderilmeyeceğini ifade etti. Maas, kararın mart sonunda uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin yorum yapamayacağını ancak Yemen'deki durumu izlemeye devam edeceklerini kaydetti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:05 

Dışişleri Bakanı, Yemen, Suudi Arabistan, Güncel
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