Son Dakika Haberleri: Maas'tan Çin'e Uygur tepkisi: Çin insan hakları yükümlülüklerine uymalı
Son Dakika Dünya Maas'tan Çin'e Uygur tepkisi: Çin insan hakları yükümlülüklerine uymalı - Son Dakika Dünya

Maas'tan Çin'e Uygur tepkisi: Çin insan hakları yükümlülüklerine uymalı

6 saat önce

Çin yönetimine insan hakları konusundaki uluslararası yükümlülüklere uyma çağrısı yapan Maas, Uygurların kamplarda tutulması konusunun aydınlatılmasını talep etti.

Maas'tan Çin'e Uygur tepkisi: Çin insan hakları yükümlülüklerine uymalı, System.String[]

Çin yönetimine insan hakları konusundaki uluslararası yükümlülüklere uyma çağrısı yapan Maas, Uygurların kamplarda tutulması konusunun aydınlatılmasını talep etti.Çin yönetiminin Müslüman Uygur azınlığa yönelik tutumunu ortaya çıkartan belgelerin basına sızmasının ardından, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Pekin'den olayın aydınlığa kavuşturulmasını talep etti. Berlin'de Körber Vakfı tarafından düzenlenen Dış Politika Forumu'nda konuşan Maas, "Çin insan hakları konusundaki uluslararası yükümlülüklerine uymalı" şeklinde konuştu. Maas, Çin'de Uygurların yaşadığı bölgeye, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri ile birlikte bağımsız gözlemcilerin girmesine izin verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.


Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan, "Eğer gerçekten yüzbinlerce Uygur kamplarda zorla tutuluyorsa, uluslararası toplum bunu görmezden gelemez" dedi.


Bakan Maas, Süddeutsche Zeitung'a yaptığı konuyla ilgili açıklamada da, "insan haklarının müzakere edilemez ve evrensel" olduğunu vurgulayarak, Çin tarafı ile görüşmelerde insan haklarının nasıl daha iyi korunabileceği konusunu gündeme getirdiğini ifade etti. Pekin'e yaptığı son ziyarette de Sincan bölgesindeki durumu açıklıkla gündeme getirdiğini belirten Maas, insan haklarının durumunun iyileştirilmesini istediğini söyledi.


Basına sızan belgeler


Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsuyumu'na (ICIJ) sızdırılan Çin Komünist Partisi'ne ait belgeler, Sincan bölgesindeki Uygur azınlığa yönelik muameleyi ortaya koyuyor. Bu belgelere göre, yaklaşık bir milyon Uygur kendi istekleri dışında kamplarda tutuluyor. 2017 ve 2018 yılına ait belgeler, kampların nasıl yönetileceğine dair talimatlar, kamplarda tutulanların gözetlenmesi sonucu elde edilmiş verilerle ilgili beyanlar ve bir Uygur'a yönelik kararı içeriyor. Belgeler, kampta tutulanların tuvalete gitmelerinden, uyumalarına, aldıkları derslere kadar nasıl gözetlendiklerini ortaya koyuyor. Bunun yanı sıra cezalandırma ve ödüllendirme için "puan sistemi" uygulandığı belirtiliyor. Çin'de büyük çoğunluğu Sincan bölgesinde olmak üzere yaklaşık 10 milyon kadar Uygur'un yaşadığı tahmin ediliyor.


dpa/JD,EC


(c)


Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Uygur, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:13 
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