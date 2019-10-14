Maas: Türkiye ile diyalog devam etmeli

Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye ile diyalogun devam ettirilmesi gerektiğini, bunun sonuç vermemesi durumunda başka önlemlerin gündeme getirilebileceğini kaydetti. Lüksemburg'da yapılan Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısı öncesinde konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye üzerinde etkili olabilmek için Ankara ile diyaloğun devam etmesi gerektiğini vurguladı. Suriye'ye yönelik askeri operasyonu nedeni ile çok sayıda Avrupa Birliği (AB) ülkesinin ulusal bazda Türkiye'ye silah ambargosu uygulama kararı aldığını hatırlatan Maas, Türkiye ile diyalogda kalmanın da önemli olduğunu, ancak bundan bir sonuç alınamaz ise AB düzeyinde başka önlemler üzerine düşünülebileceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Maas, "başka önlemler"in ne olduğu konusunda ise detaylı bilgi vermedi.



Suriye'nin kuzeydoğusunda yaşananların endişe verici olduğunu ifade eden Heiko Maas, Türkiye'nin operasyonu ile ilgili olarak, "daha şimdiden insani açıdan felaketlere neden oldu. 100 binden fazla insan kaçış yolunda" dedi. Bunun yanında bölgenin siyasi açıdan tamamen istikrarsızlaştığını dile getiren Maas, ayrıca IŞİD'in yeniden güçlenmesi gibi bir tehlikeyle de karşı karşıya olunduğunu belirtti.



Fransa da askerlerini çekecek mi?



Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da Lüksemburg'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin harekatının durdurulmasını talep ederek AB dışişleri bakanlarının Türkiye'ye yönelik silah ihracatı konusunda net bir mesaj vermesini umduğunu belirtti. Fransız bakan ayrıca ABD öncülüğündeki IŞİD'le mücadele koalisyonunu da acil toplantıya çağırdı.



Diğer yandan Suriye'nin kuzeydoğusundaki Fransız askerlerinin durumuyla ilgili belirsizlik de sürüyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığında acil bir toplantı gerçekleştiren savunma kabinesinin, operasyon bölgesinde IŞİD'e karşı uluslararası koalisyon bünyesinde mücadele veren Fransız askerlerle, insani yardım faaliyetinde bulunan sivilleri korumak için önümüzdeki saatlerde bazı kararlar alacağı bildirildi.



ABD hükümeti Pazar günü, Suriye'den bin askerini daha çekme kararı almış, Almanya Başbakanı Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Türkiye'den, Suriye operasyonunu derhal durdurmasını talep etmişti.



dpa ,Reuters,AFP/ ET,BK



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