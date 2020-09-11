Maaş ve ücretin gelirdeki payı 2019'da 1.8 puan azaldı

Türkiye'de toplam gelir içinde en yüksek payı alan maaş ve ücret gelirinin payı 2019 yılında 1.8 puan azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması verilerine göre, toplam gelir içerisinde en yüksek payı, yüzde 46.7 ile bir önceki yıla göre 1.8 puan azalan maaş ve ücret geliri aldı.

İkinci sırayı yüzde 21.9 ile önceki yıla göre 1.8 puanlık artış gösteren sosyal transfer geliri alırken üçüncü sırayı yüzde 17.7 ile 2018 yılı anket sonuçlarına göre 1.1 puan azalan müteşebbis geliri aldı.Tarım gelirinin müteşebbis geliri içindeki payı 2018 yılı anket sonuçlarına göre 0.3 puan azalarak yüzde 22.6 olurken, emekli ve dul-yetim aylıklarının sosyal transferler içindeki payı 0.8 puan artarak yüzde 91.8 olarak gerçekleşti.Yıllık ortalama esas iş gelirleri sırasıyla yükseköğretim mezunlarında 51 bin 888 lirayken, lise ve dengi okul mezunlarında 34 bin 115 lira, lise altı eğitimlilerde 26 bin 833 lira, bir okul bitirmeyenlerde 18 bin 279 lira ve okur-yazar olmayan fertlerde 14 bin 129 lira olarak hesaplandı.

Geçen yıla göre yıllık ortalama esas iş gelirinde en yüksek artış yüzde 17.3 ile okur-yazar olmayan en düşük artış ise yüzde 8.6 ile bir okul bitirmeyen kişilerde oldu. (Grafik-Tablo)