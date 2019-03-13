Son Dakika Haberleri: Maaşı Kesilen Kadın, Esas Şoku SGK'ya Gidince Yaşadı

Maaşı Kesilen Kadın, Esas Şoku SGK'ya Gidince Yaşadı

44 dakika önce

Hatay'da 14 yaşından beri Suriyeli bir kişiyle evli olduğunu öğrenen kadının maaşı kesildi. Devlet yetkililerinden yardım isteyen talihsiz kadın, "Tam bir dolandırıcılık olayıyla karşı karşıyayım" dedi.

Maaşı Kesilen Kadın, Esas Şoku SGK'ya Gidince Yaşadı, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Siham Reyhani (70), babasından kalan Bağkur maaşının kesilmesi üzerine başvurduğu SGK'da, 14 yaşından beri Suriyeli bir kişiyle evli olduğunu öğrendi. Bugün kadar hiç evlenmediğini belirten Reyhani, yetkililerden yardım istedi.

EVLİ GÖRÜNDÜĞÜ İÇİN MAAŞI KESİLMİŞ

İskenderun'da, bugüne kadar hiç evlenmeyen Siham Reyhani'nin, geçen yıl temmuz ayında yaşamını yitiren Bağkur emeklisi babasından kalan maaşı kesildi. SGK'ya ve maaş aldığı bankaya başvuran Siham Reyhani, evli göründüğü için maaşının kesildiğini öğrendi. Nüfus Müdürlüğü'ne giden Reyhani'ye, All Kassem adlı bir Suriyeli ile Gaziantep'te 14 yaşından beri evli göründüğünü belirtildi.

"DEVLET YETKİLİLERİNDEN YARDIM İSTİYORUM"

Kendisinin hiç evlenmediğini belirten Siham Reyhani, "Kardeşim Gülseren Reyhani ile birlikte, doğduğumuz babadan kalma evimizde yaşıyoruz. Evliliği bırakın, başımdan bir nişanlılık dahi geçmedi. Tam bir dolandırıcılık olayıyla karşı karşıyayım. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdum. Devlet yetkililerinden, beni bu durumda kurtarmalarını ve yardım etmelerini bekliyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:22 Kaynak: DHA

Bağkur, Hatay, İskenderun, 3. Sayfa, Güncel
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YORUMLAR (1)
  • sonsöz: gayrı meşru yaşayıp babasını emekli maaşını alan mı desem maaşı almak için eşini boşayan mı desem hepsi türkiyede bir araştırsalar ortaya çıkacak ama nerdeee adalet yok ki Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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