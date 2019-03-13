Son Dakika Haberleri: Maaşı Kesilince Suriyeli ile 56 Yıldır Evli Olduğunu Öğrendi

Maaşı Kesilince Suriyeli ile 56 Yıldır Evli Olduğunu Öğrendi

1 saat önce

HATAY'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Siham Reyhani (70), babasından kalan Bağkur maaşının kesilmesi üzerine başvurduğu SGK'da, 14 yaşından beri Suriyeli bir kişiyle evli olduğunu öğrendi.

Maaşı Kesilince Suriyeli ile 56 Yıldır Evli Olduğunu Öğrendi, System.String[]
HATAY'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Siham Reyhani (70), babasından kalan Bağkur maaşının kesilmesi üzerine başvurduğu SGK'da, 14 yaşından beri Suriyeli bir kişiyle evli olduğunu öğrendi. Bugün kadar hiç evlenmediğini belirten Reyhani, yetkililerden yardım istedi.

İskenderun'da, bugüne kadar hiç evlenmeyen Siham Reyhani'nin, geçen yıl temmuz ayında yaşamını yitiren Bağkur emeklisi babasından kalan maaşı kesildi. SGK'ya ve maaş aldığı bankaya başvuran Siham Reyhani, evli göründüğü için maaşının kesildiğini öğrendi. Nüfus Müdürlüğü'ne giden Reyhani'ye, All Kassem adlı bir Suriyeli ile Gaziantep'te 14 yaşından beri evli göründüğünü belirtildi. Kendisinin hiç evlenmediğini belirten Siham Reyhani, "Kardeşim Gülseren Reyhani ile birlikte, doğduğumuz babadan kalma evimizde yaşıyoruz. Evliliği bırakın, başımdan bir nişanlılık dahi geçmedi. Tam bir dolandırıcılık olayıyla karşı karşıyayım. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdum. Devlet yetkililerinden, beni bu durumda kurtarmalarını ve yardım etmelerini bekliyorum" dedi. - Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:08 Kaynak: DHA

Hatay, Bağkur, İskenderun, Güncel
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Maaşı Kesilen Kadın, Esas Şoku SGK'ya Gidince Yaşadı Hatay Maaşı Kesilince Suriyeliyle Evli Olduğunu Öğrendi

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