MAAŞINI ALAMAYINCA ÇALIŞTIĞI İNŞAATA ÇIKIP, İNTİHAR ETMEK İSTEDİ - Son Dakika

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, dört aydır maaşını alamadığını söyleyen Yılmaz P. (69), bekçi olarak çalıştığı inşaatının ikinci katına çıkıp, intihar girişiminde bulundu. Yılmaz P., polis ekipleri tarafından güçlükle ikna edilip, bulunduğu yerden indirildi.

Sümer Mahallesi, Hürriyet Caddesi'ndeki yedi katlı bir apartman inşaatında asgari ücretle bekçi olarak çalışan Yılmaz P., bugün öğle saatlerinde, ikinci kat balkonuna çıkarak, 'Ölmek istiyorum' diye bağırmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 4 aydır maaşını alamadığını, müteahhit Mehmet Ç.'ye (55) de ulaşamadığını ileri süren Yılmaz P., kimseyi yanına yaklaştırmadı. Sık sık balkonun korkuluklarına kadar yaklaşıp, atlayacağını söyleyen Yılmaz P., polislere direndi. Polis ekipleri, müteahhit ile görüşüp, kendisine her türlü desteği vereceklerini belirterek Yılmaz P.'yi ikna edip bulunduğu yerden indirildi. İnşaatın önünde hazır bekletilen ambulansa alınarak sakinleştirilen Yılmaz P., daha sonra ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.