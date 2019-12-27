Maaşını alan emekliler balıkçılara koştu

Samsun'da maaşını alan emekliler balıkçılara koşarken, havaların soğumasıyla birlikte balık fiyatlarında artış yaşandığı belirtildi.



Karadeniz'de Aralık ayında üst üste kırılan sıcaklık rekorlarının ardından mevsim normallerine dönen havalar, balık fiyatlarını da etkiledi. Balık fiyatları geçen haftalara göre bariz bir şekilde arttı. Artan fiyatlara rağmen soğuk havanın etkisiyle yağlanan ve boyları uzayan balıklara özellikle emekli insanlar rağbet gösterdi. Emekli maaşını bankalardan çeken vatandaşlar yaptıkları alışverişlerle balıkçıların yüzünü güldürdüler.



"Hamsinin fiyatı 5 liradan 10 liraya çıktı"



Yerli hamsinin fiyatında artış yaşandığını dile getiren balık satıcısı Kurtça Aydın, "Birkaç gündür havalar soğudu. Hamsinin fiyatı da buna bağlı olarak 5 liradan 10 liraya çıktı. Bundan sonra da fiyatların düşeceğini zannetmiyoruz. Yine aynı şekilde istavritin fiyatı 15 liraya çıktı. Mezgit 5 liradan 7 liraya çıktı. Barbun 10'dan 15-20 TL'ye kadar çıktı. Zargana da 30 liraya çıktı. Havaların soğumasıyla birlikte balıklar yağlandı ve biraz boylandı. Balıklar artık soğuk sulara doğru göç ediyor. Fiyatlarda bunun etkisi de var. Vatandaşın balığa ilgisi düşmüştü. Bugün emeklilerin çoğu maaşını aldı. O yüzden bugün işlerimiz gayet güzel. Fiyatlar biraz artmasına rağmen, diğer et ürünlerine baktığımız zaman balık yine ucuza geliyor" dedi.



"Maaşını çeken emekliler balık almayı tercih etti"



Bugünün maaş günü olmasının satışlara olumlu yansıdığını ifade eden Onurcan Köse ise, "Havaların soğumasıyla balık daha az çıkmaya başladı. Fiyatlar buna rağmen çok zamlanmadı. Bugün emekliler maaşlarını aldılar. O yüzden balığa olan ilgi geçen günlere göre daha güzel oldu. Gelen emeklilere 2-3 kilo balık satıyoruz. Hamsinin de son demleri artık. 15-20 gün daha hamsi satılır. Bu fırsatı değerlendirip, dondurucuda saklamak için şu anda tam sırası. Vatandaşlar balıkları yiyecekleri kadar ayırıp, dondurucuya temizlemeden atarlarsa bir şey olmaz. Daha sonra da yiyecekleri zaman temizleyip pişirebilirler. Şu anda hamsi kilo 10, mezgit kilo 10, barbun boyuna göre kilo 15-20, çinakop kilo 25, zargana kilo 30, istavrit kilo 15 lira, levrek, çupra, somon ve alabalık gibi kültür balıklarının kilosu 20 lira ve kefalin kilosu 15 liradan satılıyor" diye konuştu.



Emekli maaşlarıyla balık alan vatandaşlar ise fiyatların artmasına rağmen diğer illere göre Samsun'daki balık fiyatlarının ucuz olduğunu söylediler. - SAMSUN