Maaşını biriktirip yeni aldığı motosikleti ölümüne sebep oldu - Son Dakika
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Maaşını biriktirip yeni aldığı motosikleti ölümüne sebep oldu

16.08.2022 15:55
Maaşını biriktirip yeni aldığı motosikleti ölümüne sebep oldu

Maaşını biriktirip yeni aldığı motosikleti ölümüne sebep oldu Motosikletiyle direğe çarpıp hayatını kaybeden genç, son yolculuğuna uğurlandı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken kaldırımdaki direğe çarpan ve hayatını kaybeden motosikletin sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı.

Maaşını biriktirip yeni aldığı motosikleti ölümüne sebep oldu

Motosikletiyle direğe çarpıp hayatını kaybeden genç, son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken kaldırımdaki direğe çarpan ve hayatını kaybeden motosikletin sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı. Bir restoranda garson olarak çalışan gencin, hayalini kurduğu motosikleti alabilmek için maaşını biriktirdiği öğrenildi.

Kaza, dün Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde 41 ACD 561 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Buğra Barış Kurt (18), kaldırımda bulunan direğe çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan genç yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Motosikletini alabilmek için maaşını biriktirmiş

Buğra Barış Kurt için bugün Bağlarbaşı Merkez Cami'de öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın yanı sıra, gencin babası Seyfettin Kurt, annesi Dilek Kurt, yakınları, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Gencin cenaze namazını Darıca İlçe Müftüsü Zeynel Abidin Çınar kıldırdı. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazından sonra Kurt'un tabutu omuzlar üzerinde cenaze aracına taşındı. Bir restoranda garson olarak çalışan Buğra Barış Kurt'un, hayalini kurduğu motosikleti alabilmek için maaşını biriktirdiği öğrenildi. Kurt'un kaza yaparak hayatını kaybettiği motosikleti yeni alması ise yürek burktu.

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Darıca, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maaşını biriktirip yeni aldığı motosikleti ölümüne sebep oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maaşını biriktirip yeni aldığı motosikleti ölümüne sebep oldu - Son Dakika
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