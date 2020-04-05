Maaşını evinde alan 86 yaşındaki emekliden Milli Dayanışma Kampanyası'na anlamlı destek - SİVAS - Son Dakika

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Maaşını evinde alan 86 yaşındaki emekliden Milli Dayanışma Kampanyası'na anlamlı destek - SİVAS
22 dakika önce
Sivas'ın Zara ilçesinde Vefa Sosyal Destek hattını arayarak emekli maaşını evinde alan 86 yaşındaki Kemal Gökkuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 lira bağışladı.
Sivas'ın Zara ilçesinde Vefa Sosyal Destek hattını arayarak emekli maaşını evinde alan 86 yaşındaki Kemal Gökkuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 lira bağışladı.
Kemal Gökkuş, Zara Kaymakamlığı Vefa İletişim Hattı'nı arayarak emekli maaşının çekilmesi talebinde bulundu. Harekete geçen görevliler, Gökkuş'un maaşını çekerek evinde kendisine teslim etti.
Gökkuş, emekli maaşından 500 lirayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Görevliler, örnek davranışından dolayı Gökkuş'a teşekkür ederek parayı kampanya kapsamında açılan hesap numarasına yatırdı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 07:36 Kaynak: AA
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