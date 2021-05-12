Maaşını isteyen işçisini darbetti - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ödenmeyen maaşını isteyen işçisi Suriye uyruklu Muhammed Fadi Bakır'ı (25) dövdüğü öne sürülen A.A. ile 2 arkadaşı, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra, Mahmudiye Mahallesi Mobilya Sanayii'nde meydana geldi. Çalıştığı mobilya atölyesine giden işçi Muhammed Fadi Bakır, iddiaya göre patronu A.A.'ya alacağı olan 1000 TL'yi istediğini söyledi. Bunun üzerine A.A. ve 2 arkadaşı, Bakır'ı darbetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaralanan Bakır'ı hastaneye kaldırdı. İşyeri sahibi A.A. ve arkadaşlarını gözaltına aldı.