Maaşının üçte birini sokak hayvanları için harcıyor - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçesi Balaban Mahalle Muhtarı Cemal Çelebi, örnek bir davranış sergileyerek, her ay muhtarlık maaşının üçte birini mahallesinde sahipsiz hayvanların tedavi ve beslenme gibi ihtiyaçları için harcıyor

Balaban Mahallesi'nin Muhtarı Cemal Çelebi, her ay muhtarlık maaşının üçte biri olan 700 TL'yi, mahallerinde aç kalan ve tedavi ihtiyacı duyan sokak hayvanlarına ayırıyor. Korona virüs nedeniyle hijyene önem veren yerel yönetimler tarafından mahallerde hızlı toplanan çöplerin sokak hayvanlarının aç kalmasına neden olduğunu belirten Çelebi, bu hayvanların ihtiyacını ise muhtarlık maaşından ayırdığı bütçe ile karşılamaya başladığını kaydetti. Yaklaşık 3 aydır hayvanların yeme, içmi, tedavi gibi ihtiyaçlarını cebinden karşıladığını belirten Muhtar Çelebi, "Pandemi sürecinde kentte hijyenin sağlanması amacıyla yerel yönetim tarafından çöpler hızlı toplanıyor, sokak hayvanları ise yemek bulmakta zorlanıyor. Havaların kurak geçmesi ve hayvanların içme suyuna ulaşması da taşra alanlarda bir sorun olarak görünüyor. Mahallemdeki başıboş hayvanların bu durumları beni çok üzüyordu. Bu nedenle yaklaşık 3 aydır hayvanların ihtiyacını her ay muhtarlık maaşımdan ayırdığı 700 TL'lik bütçe ile karşılıyorum. Bundan zevk alıyorum. Muhtar olarak öncelikli görevim yöreme hizmet, yaşam standartlarını iyileştirmeye gayret göstermek ama her canlıyı koruyup ihtiyaçlarını da gidermek insanlık görevimiz. Ben de her ay muhtarlık maaşımın 3'te birini bu hayvanların bakımlarına ve yemlerine harcıyorum" diye konuştu. - MALATYA