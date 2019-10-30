Son Dakika Haberleri: Maaşlara haciz koydurup vurgun yaptılar
Son Dakika Güncel Maaşlara haciz koydurup vurgun yaptılar

Maaşlara haciz koydurup vurgun yaptılar

23 dakika önce

Mersin'de ihtiyacı olan maaşlı çalışanlara borç para verip senet imzalatan, ardından senette geçen paranın çok daha fazlasını müştekilerin maaşlarına haciz koydurarak aldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Maaşlara haciz koydurup vurgun yaptılar, System.String[]

Mersin'de ihtiyacı olan maaşlı çalışanlara borç para verip senet imzalatan, ardından senette geçen paranın çok daha fazlasını müştekilerin maaşlarına haciz koydurarak aldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı. Şahısların 67 kişiden yaklaşık 2 milyon lira gelir elde ettikleri belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri şikayetler üzerine özellikle memur, işçi, emekli gibi maaşlı kişilere tefecilik karşılığında borç vererek senet imzalatan, senette geçen miktarın çok daha fazlasını şahısların maaşlarına koydurdukları haciz karşılığında alan, müştekileri mağdur eden ve aile ile sosyal yaşımını zora sokan İ.D. ve R.T. isimli tefecilere yönelik operasyon yaptı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 25 fişek, farklı şahıslar adına düzenlenmiş 14 senet, icra takibi başlattıkları mağdurlara ait 40 kişilik icra dosyası listesi bulundu. Gözaltına alınan İ.D. ve R.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların detaylı incelemesi ve sorgulamasında İ.D.'nin alacaklı olduğu 40 şahıs ile alakalı 1 milyon 266 bin, R.T.'nin ise 27 şahıs ile alakalı 565 bin alacaklı icra dosyaları bulunduğu tespit edildi.

(İHA)

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:20 Kaynak: İHA
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