Maaşları evlerine gelen kadar 74 yaşındaki Sabri Erhan'dan devlete teşekkür - Son Dakika

Maaşları evlerine gelen kadar 74 yaşındaki Sabri Erhan'dan devlete teşekkür
Bilecik'te Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üzeri yaşlıların emekli maaşları devlet tarafından evlerine gidilerek teslim devam ederken, yaşlılarda devlete teşekkür geldi.
Bilecik'te Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üzeri yaşlıların emekli maaşları devlet tarafından evlerine gidilerek teslim devam ederken, yaşlılarda devlete teşekkür geldi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaklaşan Ramazan bayram nedeni ile kaymakamlığa bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ilçe merkezi ve köylerde bulunan 65 yaş üstü vatandaşların emekli maaşlarını evlerine kadar dağıtmaya devam ediyor. İlçeye bağlı Gümüşdere köyünde ikamet eden 74 yaşındaki Sabri Erhan'ın emekli maaşı Ramazan Bayramı öncesi Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından evine kadar getirilerek teslim edildi. "Allah devletimize zeval vermesin" diyen 74 yaşındaki Sabri Erhan "Vefa Sosyal Destek Grubu bu ay da maaşımı kapıma kadar getirdi. Kendileri sürekli düzenli olarak bizleri arayıp bir ihtiyacımız var mı diye soruyorlar. Allah devletimize zeval vermesin bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 01:33 Kaynak: İHA
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