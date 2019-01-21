Son Dakika Haberleri: Maaşların En Yüksek Olduğu Şehirler Belli Oldu

Maaşların En Yüksek Olduğu Şehirler Belli Oldu

1 saat önce

Çalışanların en çok para kazandığı şehirler ve aylık ortalama maaşları belli oldu.

Maaşların En Yüksek Olduğu Şehirler Belli Oldu, System.String[]
Çalışanların en çok para kazandığı şehirler ve aylık ortalama maaşları belli oldu. En çok parayı Zürih'te çalışanların kazandığı görüldü.

Ajans Press'in Deutsche Bank verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, çalışanların en çok para kazandığı şehir Zürih olarak belirlendi. Zürih'te çalışanların ortalama aylık geliri 5 bin 876 dolar olurken, onu 4 bin 817 dolar ile San Francisco ikinci sıradan, 4 bin 304 dolar ile de New York'un üçüncü sıradan izlediği görüldü. Listede ilk on içerisinde yer alan diğer şehirler ise sırasıyla, Sydney, Melbourne, Oslo, Singapur, Kopenhag, Wellington ve Tokyo oldu. Sıralamada Türkiye'den herhangi bir şehrin yer almaması ise dikkat çekti. Medya incelemesinde, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Son bir yıl içerisinde maaş gelirleriyle alakalı yazılı basına 47 bin 980 haberin yansıdığı tespit edildi. Özellikle yıl sonlarındaki haber çıkışlarında artış dikkat çekerken, asgari ücretin 27 bin 148 haberle gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldığı tespit edildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:21 Kaynak: İHA

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