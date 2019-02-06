Son Dakika Haberleri: Maaşlarını Alamayan İşçiler Kaymakam Keçeli'den Destek İstedi

Maaşlarını Alamayan İşçiler Kaymakam Keçeli'den Destek İstedi

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya firmasında çalışan yaklaşık 50 işçi, 3 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesi ile Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli'den yardım istedi.

Maaşlarını Alamayan İşçiler Kaymakam Keçeli'den Destek İstedi, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya firmasında çalışan yaklaşık 50 işçi, 3 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesi ile Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli'den yardım istedi.

Çaycuma ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çalışan 50 işçi çıkışları verildiği ve haklarını alamadıkları gerekçesiyle Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli ile görüşmek istedi. Kaymakamlık binasında Kaymakam Keçeli'nin olmaması nedeniyle işçiler bina önünde mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Burada 3 aydır maaş alamadıklarını ifade eden işçiler "Dün itibariyle çıkış yapıldı. İşveren 'Bizim size verecek işimiz yok. Herkesin çıkışını yapıyoruz' dedi. Bugün sabah fabrikaya gittik. Hiç kimsenin çıkış belgelerini vermediler. O işler öyle olmuyormuş, dediler. SGK'da duyduk ki verilen çıkışları gelip geri alıyorlarmış. İstiyorlar ki işçiler kendileri çıksın. ya da 3 gün sonra işe gelmediğimizden dolayı tebligat çekerek haklı sebeplerimizi ortadan kaldırmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Toplam 50 işçiyiz ve hepimiz işsiz kaldık. Kaymakam Bey'le görüşme talep ettik. Beklemedeyiz. Geçen sene 180 kişi işten çıkarılmıştı ve o işçiler mahkemeye vermişlerdi. Fakat şirketi başkasının üzerine yaptıkları için kimse tahsil edemedi. Her şeylerini ipotek vermişler. Sırf işçilere ödeme yapılmaması için her şeyi ayarlamışlar. En son 20 gün önce 2 tır konteynır yüklendi. Nasıl ne zaman battılar anlamadık. Hiçbir sosyal haklarımız verilmedi, destek bekliyoruz" denildi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:33 Kaynak: İHA

Serkan Keçeli, Çaycuma, İşçi, Güncel
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