Son Dakika Haberleri: Maaşlarını Alamayan Somalili Askerler Üsleri Terk Etti

Maaşlarını Alamayan Somalili Askerler Üsleri Terk Etti

42 dakika önce

ADDİS Somali Ulusal Ordusu'na bağlı birliklerin, maaşları ödenmediği için Orta Şabel bölgesindeki 3 üssü boşalttığı bildirildi.

Maaşlarını Alamayan Somalili Askerler Üsleri Terk Etti, System.String[]
ADDİS Somali Ulusal Ordusu'na bağlı birliklerin, maaşları ödenmediği için Orta Şabel bölgesindeki 3 üssü boşalttığı bildirildi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Somali birlikleri, Orta Şabel'in Mahaday, Qalimov ve Balad bölgelerindeki üsleri boşaltarak, Cevher şehrinde toplandı.

Şehirde orduya ait 15 kamyonun olduğu ve tüm askerlerin burada toplandığı ifade edilirken, yerel yetkililer, boşaltılan bölgelerin terör örgütü Eş-Şebab'ın kontrolüne geçtiği iddialarını ise yalanladı.

Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, hafta başında yaptığı açıklamada, orduya kayıtlı olan tüm askerlerin düzenli olarak maaşlarını aldıklarını belirtmiş, kaydı olmayan tüm askerlerin kendilerini orduya kayıt ettirmelerini istemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:45 Kaynak: AA

Somali, Güncel
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