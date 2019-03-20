Maaşlarını Alamayan Somalili Askerler Üsleri Terk Etti
42 dakika önce
ADDİS Somali Ulusal Ordusu'na bağlı birliklerin, maaşları ödenmediği için Orta Şabel bölgesindeki 3 üssü boşalttığı bildirildi.
ADDİS Somali
Ulusal Ordusu'na bağlı birliklerin, maaşları ödenmediği için Orta Şabel bölgesindeki 3 üssü boşalttığı bildirildi.
Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Somali birlikleri, Orta Şabel'in Mahaday, Qalimov ve Balad bölgelerindeki üsleri boşaltarak, Cevher şehrinde toplandı.
Şehirde orduya ait 15 kamyonun olduğu ve tüm askerlerin burada toplandığı ifade edilirken, yerel yetkililer, boşaltılan bölgelerin terör örgütü Eş-Şebab'ın kontrolüne geçtiği iddialarını ise yalanladı.
Somali Başbakanı Hasan Ali
Hayri, hafta başında yaptığı açıklamada, orduya kayıtlı olan tüm askerlerin düzenli olarak maaşlarını aldıklarını belirtmiş, kaydı olmayan tüm askerlerin kendilerini orduya kayıt ettirmelerini istemişti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:45 Kaynak: AA
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