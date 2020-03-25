Maaşlarını evlerinde aldılar - Son Dakika

KÜTAHYA Valiliği koordinasyonunda 112 Acil Çağrı Merkezi binasında kurulan Vefa Sosyal Destek masasına müracaat ederek kimsesi olmadığı için maaşlarını çekemeyenlere, polis ekipleri eşliğinde PTT çalışanları tarafından evlerinde ödendi.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle verdiği 65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağı sürerken, Kütahya'da evden çıkamayan ve kimsesi olmayanların maaşları evlerinde ödenmeye başladı. Kütahya Valiliği koordinasyonunda kurulan Vefa Sosyal Destek masasına müracaat ederek kimsesi olmayanların maaşlarını PTT görevlileri polis ekipleri eşliğinde evlerine giderek ödüyor. PTT görevlileri evlerde vatandaşların kimlik tespitini yaptıktan sonra hesaplarında olan maaşlar elden teslim ediliyor. Maaşlarını alan vatandaşlara polis ekipleri evden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Uygulamanın sadece 65 yaşı üstü ve yardımcı olacak hiçbir yakını olmayan vatandaşlara yapılacağı öğrenildi.