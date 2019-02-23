Mabel Matiz
1 saat önce
Ünlü sanatçı Mabel Matiz'in 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca hayatını kaybetti.
Ünlü sanatçı Mabel Matiz
'in 66 yaşındaki Kıbrıs
Gazisi babası Ali Karaca
hayatını kaybetti. Sanatçı gözyaşları içinde babasının tabutunu taşıdı. Ünlü sanatçı Mabel Matiz'in babası Ali Karaca memleketi Mersin
'in Erdemli
ilçesinde dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Kıbrıs Gazisi Ali Karaca'nın cenazesi bugün Tömük
Mahallesindeki evine getirildi. Helallik alınmasının ardından da Tömük Asri Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene Erdemli Kaymakamı Avni Kula
, İlçe Jandarma
Komutanı binbaşı Mehmet Derin
ile Mersinli
Gaziler katıldı. Törende Sanatçı Mabel Matiz gözyaşlarını tutamadı. Tır şoförlüğü yaptığı öğrenilen 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ali Karaca dualarla ve gözyaşlarıyla defnedildi.
(Oktay İnce/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:31 Kaynak: İHA
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