Son Dakika Haberleri: Mabel Matiz bir yıl aradan sonra yeniden Harbiye'de konser verdi.
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Mabel Matiz bir yıl aradan sonra yeniden Harbiye'de konser verdi.

53 dakika önce

Harbiye konserinde önce şarkılarını söyleyen Mabel Matiz ara ara dinleyicileriyle sohbet etti.

Mabel Matiz bir yıl aradan sonra yeniden Harbiye'de konser verdi., System.String[]

Matiz, kendisini dinlemeye gelen binlerce dinleyicisine, " Bir yıl aradan sonra yine Harbiye'deyiz. buranın heyecanı bambaşka. Bundan önceki gecelerde olduğu gibi birlikte söyleyelim şarkılarımızı çünkü birlikte söyleyince güzel oluyor şarkılar. Benimle söyleyin ve birlikte şarkılarda şifa bulalım" dedi. Sevenleri de Mabel Matiz'i kırmadı ve neredeyse tüm gece boyunca her şarkısına hep bir ağızdan eşlik ettiler.

Şarkılarıyla olduğu kadar sahne kıyafetleri ve konseptleriyle de beğeni toplayan Mabel Matiz'in dün akşam ki sürprizi ise 'Göktaşı Konsepti' oldu. Göktaşı konseptli sahnesine ilk olarak ışıl ışıl bir kıyafetle çıkan sanatçının ikinci bölümdeki kostümü ise zebra desenliydi.

Mabel Matiz'i dinlemeye gelenler arasında sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu'da yer alırken ünlü sanatçı geçenin son bölümünde şarkılarını seyircilerin arasında seslendirdi. Bir yandan Harbiye'yi adımlayıp diğer yandan şarkı söyleyen Mabel Matiz kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hiç bir hayranını geri çevirmedi.

Finalde konfeti yağmuru ile coşkuyu ikiye katlayan başarılı sanatçı, müzikseverlerin tezahüratları eşliğinde sahneye geri dönerek ''Ya Bu İşler Ne'' şarkısına bis yaptı.

Mabel Matiz, Harbiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:29 Kaynak: Bültenler
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