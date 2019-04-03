Mabel Matiz'den 'ÇUKUR' Klibi
1 saat önce
Müziğiyle olduğu kadar video klipleriyle de çok konuşulan Mabel Matiz, 5 Nisan'da vereceği İstanbul konseri öncesi yeni klibini 'Çukur' şarkısına çekti.
Diğer kliplerinden farklı olarak aksiyon öğeleri içeren 'Çukur'un hikayesini ise Mabel Matiz, ayni zamanda klibin yönetmenliğini de yapan Berat Tunç ile birlikte oluşturdu. Hayranlarının heyecan ve merakla beklediği Mabel Matiz'in yeni klibi önümüzdeki günlerde yayında olacak.
Bu arada Kerki ve Sofej ile birlikte gerçekleştirdiği konser çalışmalarına da hız kesmeden devam eden Mabel Matiz, 5 Nisan'da İstanbul'da sevenleriyle buluşacak. TİM Show Center'da gerçekleşecek olan konserde eski ve yeni albümündeki şarkılardan oluşturduğu repertuarı ile sahneye çıkacak olan Mabel Matiz, daha sonra Türkiye turnesine devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:12 Kaynak: Bültenler
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