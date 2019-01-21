Son Dakika Haberleri: Mabel Matiz'den İzmir İtirafı

Mabel Matiz'den İzmir İtirafı

1 saat önce

Kerki ve Solfej ile gerçekleştirdiği konser serisi devam eden Mabel Matiz, geçtiğimiz akşam İzmir konserinde sevenleriyle buluştu.

Mabel Matiz'den İzmir İtirafı, System.String[]

"İZMİR KONSERLERİMİ ÇOK SEVİYORUM"

Müziği ve tarzıyla son zamanların en beğenilen isimleri arasında yer alan başarılı sanatçıyı İzmirli hayranları yalnız bırakmadı.

İzmir Mustafa Kemal Spor Salonunda gerçekleşen konserde en sevilen şarkılarını seslendiren Mabel Matiz, İzmirlilerin konser boyunca şarkılara eşlik etmelerine ve enerjilerine hayran kaldı. "İzmir konserleri hep çok güzel geçiyor. İzmir'i, sizleri ve burada olmayı çok seviyorum" diyen Mabel Matiz'e dinleyicileri de alkışlarla karşılık verdi.

SIRADAKİ DURAK İSTANBUL

İzmir konserini yoğun bir katılımla geride bırakan Mabel Matiz'in sıradaki durağı ise İstanbul. Sevilen sanatçı 14 Şubat'ta Volkswagen Arena'da sahne alacak. Kerki ve Solfej organizasyonuyla Sevgililer Günü'nde hayranlarıyla buluşacak olan Mabel Matiz, eski ve yeni albümündeki şarkılarını bu kez 14 Şubat'ın romantik ambiyansında seslendirecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:44 Kaynak: Bültenler

14 Şubat, İzmir, Mabel Matiz, Güncel
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