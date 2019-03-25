Son Dakika Haberleri: Mabel Matiz'den Unutulmaz Bir Dasdas Konseri

Mabel Matiz'den Unutulmaz Bir Dasdas Konseri

35 dakika önce

DasDas, 22 Mart akşamı müziği ve tarzıyla son dönemin dikkat çekici isimlerinden Mabel Matiz'i ilk kez sahnesinde ağırladı.

Mabel Matiz'den Unutulmaz Bir Dasdas Konseri, System.String[]

DasDas, Metropol İstanbul'daki yeni yerinde birbirinden farklı tarzda konserlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan, son dönemin dikkat çekici seslerinden Mabel Matiz 22 Mart akşamı ilk kez DasDas Sahne'de müzikseverlerle buluştu. Geçtiğimiz Haziran ayında son albümü 'Maya'yı yayımlayan Mabel Matiz, yeni albümündeki tüm şarkılarını seyircilerle hep beraber söyledi. İlginin yoğun olduğu konserde başarılı müzisyen 'Gel', 'Aşk Yok Olmaktır', 'Sarışın', 'Öyle Kolaysa' gibi klasikleşmiş şarkılarını da seslendirdi. Mabel Matiz, DasDas Sahne'yi dolduran 1000 kişiye unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı.

DasDas Müzik Nisan ayında da iddialı konserleri müzikseverlerle buluşturmaya devam edecek. Gökhan Türkmen, Ezhel, Büyük Ev Ablukada ve Kenan Doğulu Nisan ayında sevenleri ile DasDas'ta buluşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:59 Kaynak: Bültenler

İstanbul, 22 Mart, Mabel Matiz, DasDas, Güncel
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