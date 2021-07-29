Mabel Matiz, Harbiye'ye sürpriz düetle damga vurdu

Kerki Solfej'in düzenlediği Yaz Konserlerinde seyircisine kavuşan sanatçı, bir yıl aradan sonra yeniden Harbiye'de sevenleriyle olduğu için heyecanı dile getirerek en güzel şarkılarını seslendirdi.

Biletlerin günler öncesinden tükendiği konserde Mabel Matiz hayranları saatler öncesinden etkinlik alanını doldurdu. Dillere pelesenk olan şarkılarını hayranlarıyla söyleyen Matiz, 'Sarmaşık', 'Gel' ve 'Muhbir' şarkılarında seyircisiyle düet yaptı. Mabel Matiz: "Şu an en çok olmak istediğim yerdeyim ve o yüzden çok mutluyum. Allah bizi bir daha ayırmasın." diye sahneden dileklerini iletti.Matiz: "Bu akşam birkaç saatliğine hepinizi bu hengameden uzaklaştırmak ve eğlendirmek istiyorum. Sizi biraz ağlatıp ardından göbek attıracağız." dedi.

Konserinde sahneye Melike Şahin'i davet eden sanatçı Nasır şarkısına düet yaparak büyük alkış topladı.

Mabel'den Halay Şov

Konserin sonlarına doğru ritmi artıran sanatçı: "Ben küçükken doğduğum kasabada köy düğünlerinde mutlaka bu türküler çalarlardı ve ben de sahnenin kenarından izlerdim. Şimdi sizi biraz bu türkülerle coşturmak istiyorum" diyerek 'Mardin Kapı Şen Olur' ve 'Caney Caney' türküleriyle halay eşliğinde seyircisini ayağa kaldırdı.

Seyircinin yoğun alkışı üzerine tekrar sahneye çıkan Matiz, 'Yaşım Çocuk' şarkısıyla bis yaparak final yaptı.