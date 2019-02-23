Mabel Matiz'in Babası Toprağa Verildi (2)
53 dakika önce
BABASININ TABUTUNU TAŞIDICenaze törenine katılan ünlü sanatçı Fatih Karaca (Mabel Matiz), babasının tabutuna omuz verip, cenaze namazı kıldı.
BABASININ TABUTUNU TAŞIDI
Cenaze törenine katılan ünlü sanatçı Fatih Karaca
(Mabel Matiz
), babasının tabutuna omuz verip, cenaze namazı kıldı. Yakınlarının taziye dileklerini kabul eden Karaca'nın cenaze töreninde üzüntülü olduğu görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:23 Kaynak: DHA
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