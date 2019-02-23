Son Dakika Haberleri: Mabel Matiz'in Babası Toprağa Verildi (2)

Mabel Matiz'in Babası Toprağa Verildi (2)

53 dakika önce

BABASININ TABUTUNU TAŞIDICenaze törenine katılan ünlü sanatçı Fatih Karaca (Mabel Matiz), babasının tabutuna omuz verip, cenaze namazı kıldı.

Mabel Matiz'in Babası Toprağa Verildi (2), System.String[]
BABASININ TABUTUNU TAŞIDI

Cenaze törenine katılan ünlü sanatçı Fatih Karaca (Mabel Matiz), babasının tabutuna omuz verip, cenaze namazı kıldı. Yakınlarının taziye dileklerini kabul eden Karaca'nın cenaze töreninde üzüntülü olduğu görüldü. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:23 Kaynak: DHA

Mabel Matiz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Şarkıcı Mabel Matiz'in Hayatını Kaybeden Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı Erdoğan Kahramanmaraş Mitinginde Gelen Telefon Sonrası Konuşmasına Ara Verdi

Doç. Dr. Selman Öğüt'ten Çarpıcı Hırsızlık Yorumu: Elini Keselim Deyince İnsan Hakları Diyorlar Kılıçdaroğlu, 'Çöpten Yiyecek Toplayan Kadın' Görüntüsüne Sahip Çıktı: Bu Görüntü Gerçek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 16:16:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mabel Matiz'in Babası Toprağa Verildi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]