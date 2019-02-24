Son Dakika Haberleri: Mabel Matiz'in Babası Toprağa Verildi (3)

Mabel Matiz'in Babası Toprağa Verildi (3)

18 dakika önce

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONUCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca'yı telefonla arayarak, Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca'nın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Mabel Matiz'in Babası Toprağa Verildi (3), System.String[]
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca'yı telefonla arayarak, Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca'nın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:21 Kaynak: DHA

Ali Karaca, Mabel Matiz, Güncel
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