Mabel Matiz'in Babası Toprağa Verildi (3)
18 dakika önce
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONUCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca'yı telefonla arayarak, Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca'nın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:21 Kaynak: DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babasını Kaybeden Mabel Matiz'e Taziye Telefonu!
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