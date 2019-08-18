Son Dakika Haberleri: Mabel Matiz, Kuşadası'nda konser verdi
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Mabel Matiz, Kuşadası'nda konser verdi

36 dakika önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde sahneye çıkan Mabel Matiz, sevilen şarkılarıyla dinleyicilerine keyifli bir gece yaşattı.

Mabel Matiz, Kuşadası'nda konser verdi, System.String[]
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde sahneye çıkan Mabel Matiz, sevilen şarkılarıyla dinleyicilerine keyifli bir gece yaşattı.
Yaz konserlerinde hayranlarıyla buluşmaya devam eden Mabel Matiz'in son durağı, Kuşadası oldu. Konserin başında hayranlarına seslenen Mabel Matiz, "Sizlerle iki yazdır buluşamıyorduk, kısmet bu seneyeymiş. Hepiniz hoş geldiniz" diyerek dinleyicilerini selamladı. Kuşadası AVM Amfitiyatro'yu dolduran dinleyiciler ise, Mabel Matiz'in her şarkısına eşlik etti. Yüzükleri, takıları ve kıyafetleriyle oldukça ilgi çeken Mabel Matiz, hayranları tarafından Barış Manço'ya benzetildi. Konserde eski yeni en sevilen şarkılarını seslendiren Mabel Matiz, 'Yuh Yuh' parçasını seslendirdikten sonra Aşık Mahsuni'yi de andı. Repertuvarına aldığı şarkıları ve sahnedeki performansıyla büyük beğeni toplayan Mabel Matiz, 2 saat sahnede kaldı. Mabel Matiz, konser sonunda hayranlarını kırmayarak fotoğraf da çekildi.


Mabel Matiz, Kuşadası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:09 Kaynak: DHA
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