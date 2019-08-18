Mabel Matiz, Kuşadası'nda konser verdi
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AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde sahneye çıkan Mabel Matiz, sevilen şarkılarıyla dinleyicilerine keyifli bir gece yaşattı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:09 Kaynak: DHA
AYDIN'ın Kuşadası
ilçesinde sahneye çıkan Mabel Matiz
, sevilen şarkılarıyla dinleyicilerine keyifli bir gece yaşattı.
Yaz konserlerinde hayranlarıyla buluşmaya devam eden Mabel Matiz'in son durağı, Kuşadası oldu. Konserin başında hayranlarına seslenen Mabel Matiz, "Sizlerle iki yazdır buluşamıyorduk, kısmet bu seneyeymiş. Hepiniz hoş geldiniz" diyerek dinleyicilerini selamladı. Kuşadası AVM Amfitiyatro'yu dolduran dinleyiciler ise, Mabel Matiz'in her şarkısına eşlik etti. Yüzükleri, takıları ve kıyafetleriyle oldukça ilgi çeken Mabel Matiz, hayranları tarafından Barış Manço
'ya benzetildi. Konserde eski yeni en sevilen şarkılarını seslendiren Mabel Matiz, 'Yuh Yuh' parçasını seslendirdikten sonra Aşık Mahsuni'yi de andı. Repertuvarına aldığı şarkıları ve sahnedeki performansıyla büyük beğeni toplayan Mabel Matiz, 2 saat sahnede kaldı. Mabel Matiz, konser sonunda hayranlarını kırmayarak fotoğraf da çekildi.
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