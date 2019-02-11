Mabel Matiz 'MAYA Tour' İle Türkiye'yi Gezecek

14 Şubat'ta Gülden Karaböcek ve Ezhel'i konuk edeceği İstanbul konserinde hayranları ile bir araya gelecek olan başarılı sanatçı, daha sonra Konya, Samsun, Eskişehir, Batman, Urfa, Mardin ve pek çok ilde sevenleriyle buluşmaya devam edecek.

Farklı ve özgün müziği ile hayran kitlesi her geçen gün artan Mabel Matiz, Türkiye'nin dört bir yanında vereceği konserlerle hayranlarıyla buluşuyor. Kerki ve Solfej ile birlikte düzenlediği 'Maya Tour' ile 40 konserlik Türkiye Turnesine çıkan sanatçı, eski ve yeni şarkılarını sevenleriyle birlikte söyleyecek.